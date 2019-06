Cooley: "Abbiamo i migliori tifosi del mondo"

Ventisei punti e 11 rimbalzi, di cui 7 in attacco: questo il cartellino di Jack Cooley nella gara 6 della finale scudetto.

L’americano ha trascinato Sassari al successo che vale la bella contro Venezia e al termine del match del Palaserradimigni il giocatore non è riuscito a trattenere l’emozione: "Abbiamo i migliori fan del mondo, volevamo vincere stasera e alla fine ci siamo riusciti. Siamo ancora in corsa, abbiamo tanto cuore e ora ce la giocheremo sabato. Non vedo l’ora di tornare a giocare a basket sabato”.

SPORTAL.IT | 21-06-2019 00:04