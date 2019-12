Copa America 2020, sorteggiati i due gruppi

A Cartagena, in Colombia, sono stati sorteggiati i due gruppi della prossima Copa America (in programma dal 12 giugno al 12 luglio 2020). Al via 12 nazionali, suddivide in due raggruppamenti. Le migliori otto avanzeranno ai quarti di finale.

Nel gruppo A sono finite le seguenti nazionali: Brasile, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perù e Qatar. Nel gruppo B si giocheranno la qualificazione ai quarti Argentina, Bolivia, Cile, Paraguay, Uruguay e Australia.

SPORTAL.IT | 04-12-2019 08:58