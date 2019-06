Nonostante una gara d'attacco, il Brasile non riesce a superare il Venezuela. Il match finisce in parità (0-0), con due gol annullati ai veredoro dal Var (entrambi per fuorigioco). Prestazione incolore per Firmino e Coutinho.

Bel successo del Perù ai danni della Bolivia (3-1 il finale). Dopo essere andati sotto nel punteggio (rete di Moreno), i peruviani hanno reagito alla grande, trovando la vittoria con i gol di Guerrero, Farfan e Flores.

SPORTAL.IT | 19-06-2019 07:17