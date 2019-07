Copa America, il Brasile elimina Messi

Il Brasile è la prima finalista della Copa America (attende la vincente della sfida tra Cile e Perù). La Seleçao si è imposta sull'Argentina per 2-0. Reti firmate da Gabriel Jesus e Firmino, con Dani Alves protagonista assoluto.

Piange Messi che, ancora una volta, non riesce a portare la sua nazionale a vincere un trofeo. La Pulce coglie un palo (da registrare una traversa anche di Aguero) ma non incide come avrebbe voluto. Il Brasile non vince la Copa America dal lontano 2007.

SPORTAL.IT | 03-07-2019 07:14