Copa America, il Giappone ferma l'Uruguay

Proseguono le emozioni in Copa America. Il Giappone sorprende l'Uruguay, strappando un inatteso pareggio (2-2 il finale). Doppietta di Miyoshi per i giapponese mentre vanno in rete, per la nazionale uruguaiana, il solito Suarez (su rigore) e Gimenez).

Gara importante per Muslera che, con 15 presenza, diventa il nazionale uruguaiano con più presenze in Copa America. Intanto, in Argentina, è bufera attorno al CT Scaloni. L'Albiceleste è ad un passo dalla clamorosa eliminazione (un punto in due gare, ultima sfida con il Qatar).

SPORTAL.IT | 21-06-2019 07:31