Copa del Rey, Ramos accende il Real

Alle prese con un momento delicato, il Real Madrid non fallisce in Copa del Rey. Nell'andata dei quarti di finale, tra le mura amiche, 4-2 ai danni del Girona. In rete Vazquez, Benzema e Sergio Ramos, quest'ultimo autore di una doppietta.

Solari ha mandato in campo sia Modric che Marcelo, entrambi al centro di tante voci di mercato. Un importante successo per i blancos, alla ricerca di brillantezza e risultati positivi. Da ricordare che il Barcellona ha perso con il Siviglia. Sconfitto anche il Valencia (1-0 per il Getafe). Pari nella sfida Espanyol-Betis (1-1).

SPORTAL.IT | 25-01-2019 07:35