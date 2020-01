Copa del Rey, tonfo Atletico contro una squadra di C

Clamoroso risultato nei sedicesimi di finale della Copa del Rey, la coppa nazionale spagnola: l'Atletico Madrid è stato battuto per 2-1 dopo i tempi supplementari dal Cultural Leonesa, club della Segunda Division B, la Serie C spagnola. Una vera e propria disfatta per Diego Simeone e i suoi giocatori.

I Colchoneros non sono riusciti a sfruttare il vantaggio firmato da Angel Correa al 62', permettendo al difensore Julen Castaneda di firmare il gol del pareggio a 7 minuti dalla fine. Nei tempi supplementari, poi, è stata decisiva la rete di Sergio Benito al minuto 108, che ha regalato un'impresa storica ad un club che nella sua storia ha partecipato a una sola stagione nella massima divisione spagnola, nella stagione 1955/56.

Nella stessa serata eliminazioni eccellenti anche per il Celta Vigo, battuto in casa del Mirandes 2-1 sempre ai supplementari, e per l'Eibar, che si arrende 3-1 sul campo del Badajoz. Betis Siviglia ko ai rigori contro il Rayo Vallecano, va avanti invece il Leganes grazie all'1-0 in trasferta contro l'Ebro.

SPORTAL.IT | 24-01-2020 00:16