Copa Libertadores, brilla il Boca

Si è giocato in Champions League e anche in Copa Libertadores, per la fase a gironi. Bel successo del Boca Juniors che supera 4-0 (in rete anche Zarate, ex, tra le altre, di Inter, Lazio e Fiorentina) il Wilstermann e vola al secondo posto del gruppo G.

Tra le altre sfide, da notare il secco 3-0 del Palmeiras ai danni del Junior e il successo, per 3-1, del Gremio sul Rosario Central. Brutta sconfitta per l'Atletico Mineiro, battuto, con un sonoro 4-1, dal Cerro Porteno.

SPORTAL.IT | 11-04-2019 07:28