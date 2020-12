Copa Libertadores, fuori il Flamengo campione uscente

I campioni uscenti del Flamengo hanno subito questa notte la cocente delusione di essere eliminati dalla Copa Libertadores, la massima competizione sudamericana di calcio per club.

Si partiva dall’1-1 di settimana scorsa di Buenos Aires dove sulla carta il Flamengo, forte del gol siglato fuori casa, tornava in Brasile con ottime chance di qualificazione. Inevce la gara di questa notte ha avuto un epilogo che non ci si aspettava. Nonostante il maggior possesso palla dei rossoneri (67%-33%) e delle conclusioni in porta (6-1) al minuto 63 viene espulso il difensore Rodrigo Caio e solo un minuto più tardi la difesa del Flamengo capitola: il vantaggio del Racing porta la firma di Sigali. Quando tutto sembra perduto, in pieno recupero arriva il gol del pareggio dei padroni di casa con Willian Arao.

Lo stesso difensore del Flamengo però non faceva i conti con la sorte sbagliando il rigore decisivo. Ai quarti di finale quindi accedono gli argentini del Racing Club di Avellaneda, il River Plate (1-0 all’Athletico-PR dopo l’1-1 dell’andata) e il Santos, nonostante la sconfitta interna contro LDU Quito (2-1 all’andata in Ecuador).

OMNISPORT | 02-12-2020 14:36