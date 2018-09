La Copa Libertadores entra nel vivo, con i quarti di finale. Colpaccio del Gremio. I campioni in carica si sono imposti, nell'andata dei quarti di finale, sul campo degli argentini dell'Atletico Tucuman con un secco 2-0.

Di Alisson ed Everton i gol che hanno deciso il match. L'Atletico Tucuman è rimasto in 10 per l'espulsione di Gervasio Nunez nella prima frazione. La gara di ritorno è in programma, il prossimo 2 ottobre, a Porto Alegre.

SPORTAL.IT | 19-09-2018 07:15