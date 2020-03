Prova di forza del Flamengo. I campioni in carica cominciano la fase a gironi della Copa Libertadores, edizione 2020, con un bel successo sul campo del Junior (2-1 il finale, decisiva la doppietta per Everton Ribeiro).

Cade, malamente, il River Plate, superato dal LDU Quito per 3-0. Argentini in 10 per l'espulsione di Enrique dal 71'. Il Guarani, in casa, supera il Bolivar per 2-0. Pareggio, infine, tra Delfin e Club Olimpia (1-1 il finale).

SPORTAL.IT | 05-03-2020 07:46