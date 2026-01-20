Copenaghen-Napoli dove vederla oggi in tv e streaming, probabili formazioni e arbitro Champions League 2025/2026

Sfida importantissima per il Napoli in terra danese contro il Copenaghen. Dopo tre pareggi consecutivi in campionato, che gli hanno fatto perdere terreno dalla capolista Inter, la squadra di Conte è tornata a vincere al Maradona con il gol di Lobotka contro il Sassuolo. Un successo che dà animo in vista della partita di Champions League, nonostante la grandissima difficoltà dal punto di vista degli infortuni. Problemi che di certo non ha il Copenaghen, reduce da circa un mese di vacanza: la stagione in Danimarca è terminata a dicembre e la si può vedere in due modi, o hanno avuto un mese di riposo fondamentale o in un mese hanno perso il ritmo partita. Ma ciò non cambia che al Napoli serve un risultato positivo per tenere accese le speranze di qualificazione ai playoff.
- La situazione del Napoli e del Copenagen
- Dove vedere Copenaghen-Napoli in diretta tv
- Copenaghen-Napoli in streaming
- Le probabili formazioni di Neestrup e Conte
- L'arbitro, VAR e AVAR di Copenaghen-Napoli
La situazione del Napoli e del Copenagen
Le due squadre arrivano alla sfida con gli stessi identici punti, 7, e quasi fuori dalla zona playoff della League Phase. Infatti il Napoli occupa il 23esimo posto, mentre il Copenaghen il 24esimo, esattamente gli ultimi due posti in classifica che garantirebbero l’accesso ai playoff. La sconfitta di inizio dicembre a Lisbona contro il Benfica di Mourinho aveva fatto male, sia in classifica che per come era arrivata, con una prestazione non all’altezza. Da quella sfida, il Napoli si è ripreso, ha vinto una Supercoppa per poi tornare in un periodo altalenante che ha caratterizzato tutta la prima parte di stagione. Il Copenaghen invece è quinto in campionato e può dare un senso alla stagione facendo qualcosa di straordinario in Europa. La vittoria in casa del Villarreal ha riacceso le speranze dei danesi che ora hanno tutte le ragioni per crederci.
Ricapitolando, dunque, di seguito riportiamo le informazioni utili per seguire la sfida in calendario questa sera, 20 gennaio:
- Partita: Copenaghen-Napoli
- Diretta: Sky Sport Calcio, Sky Sport 253
- Streaming: SkyGO, Now
- Data: 20 gennaio 2026
- Orario: 21
- Competizione: Champions League
Dove vedere Copenaghen-Napoli in diretta tv
La partita tra Copenaghen e Napoli, valida per la settima giornata di Champions League, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalle reti di Sky Sport sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Gentile, con il commento di Aldo Serena.
Copenaghen-Napoli in streaming
Sarà possibile seguire la sfida tra Copenaghen e Napoli anche in diretta streaming. Infatti la partita sarà visibile anche in diretta streaming sull’app di Sky Go, disponibile solo per abbonati Sky e scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, e su Now, la piattaforma streaming on-demand e live a pagamento del medesimo gruppo.
Le probabili formazioni di Neestrup e Conte
Nessuna grande assenza per il Copenaghen che potrà contare su tutti i migliori giocatori, dopo un mese di riposo. Molto diversa la situazione del Napoli, con l’infermeria che continua a riempiersi. Rimane fuori Neres, che non è risuscito a recuperare e non è neanche partito con la squadra. A lui si aggiungono anche gli infortuni di Rrahmani e Politano. L’unica nota positiva arriva dal rientro in gruppo di Lukaku: Conte in conferenza ha già specificato che non ha chissà quali minuti nelle gambe e che sarà difficile vederlo in campo a Copenaghen. Sfida speciale per Hojlund che torna a Copenaghen, dove è cresciuto che a fatto il suo esordio tra i professionisti. Alle sue spalle agiranno Noa Lang, sempre più vicino all’addio, ed Elmas, che ha recuperato dall’influenza.
- COPENAGHEN (4-2-3-1): Kotarski; Zague, Gabriel Pereira, Suzuki, López; Clem, Madsen; Larsson, Elyounoussi, Robert; Dadason. Allenatore: Neestrup.
- NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Elmas, Lang; Hojlund. Allenatore: Conte
L’arbitro, VAR e AVAR di Copenaghen-Napoli
Il match tra Copenaghen e Napoli, valido per la settima e penultima giornata della League Phase della Champions League, sarà diretto dal direttore di gara Irfan Peljto (BIH). Ha già arbitrato il Napoli nella fase a gironi della Champions League 2023/2024: Peljto diresse la partita vinta dagli azzurri in trasferta contro l’Union Berlino. Gli assistenti saranno: Senad Ibrisimbegovic (BIH) e Davor Beljo (BIH). Il quarto ufficiale sarà Milos Gigovic (BIH), mentre al VAR ci saranno Ivan Bebek (CRO), coadiuvato da Matej Jug (SVN).