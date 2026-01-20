Copenaghen-Napoli, formazioni ufficiali: le scelte di Neestrup e Conte, decisione a sorpresa del tecnico azzurro

Tante assenze per i partenopei, il tecnico leccese lancia Vergara insieme ad Elmas sulla trequarti alle spalle di Hojlund con Spinazzola e Gutierrez a tutta fascia

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Assurdo che sia la quarta partita in nove giorni: Antonio Conte dixit alla vigilia di Copenaghen-Napoli. Bizzarrie e obblighi di un calendario intasato come nemmeno la tangenziale della città partenopea nell’ora di punta. Eppur si gioca.

Napoli, vietato sbagliare in Danimarca

Riprende la Champions League, e per gli azzurri si profila una sfida da non fallire per restare in corsa in Europa e centrare l’accesso ai playoff. E se sulla carta il Copenaghen non incute timore reverenziale, rimane pur sempre una squadra di tutto rispetto, soprattutto in casa. Dopo sei gare, il Napoli è appena dentro la zona che vale il passaggio ai play off, con sette punti all’attivo frutto di due vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Situazione analoga per il Copenaghen, che però insegue per una peggior differenza reti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Crocevia fondamentale per gli azzurri

Si tratta dunque di un crocevia fondamentale per entrambe le formazioni, alla vigilia dell’ultima giornata della fase a girone unico. I danesi dovrebbero schierarsi con la consueta difesa a quattro e il 4-2-3-1, modulo che all’occorrenza può trasformarsi in 4-4-2. Elyounoussi agirà alle spalle del centravanti Dadason, con Larsson e Robert sugli esterni.

Le scelte di Conte

In casa Napoli arrivano due assenze pesanti dell’ultim’ora: Rrahmani e Politano non saranno della partita. In difesa spazio a Buongiorno, con Di Lorenzo e Juan Jesus braccetti; Spinazzola e Gutierrez giocheranno sugli esterni, Lobotka e McTominay agiranno al centro. Sulla trequarti inserimento a sorpresa di Vergara tra le linee, assieme ad Elmas I due agiranno a supporto di Hojlund.

Neres ko, Lang verso l’addio

Fuori Lang, ormai vicino alla cessione, Neres resta indisponibile e salterà anche la sfida con la Juventus, mentre Lukaku è clinicamente recuperato e convocabile ma difficilmente sarà rischiato.

Le formazioni ufficiali

COPENAGHEN (4-2-3-1): Kotarski; Meling, Gabriel Pereira, Suzuki, López; Elyounoussi, Delaney, Madsen, Achouri; Dadason, Cornelius . All. Neestrup.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte.

Copenaghen-Napoli: tutte le emozioni del match