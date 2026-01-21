Copenhagen-Napoli, moviola: il Var aiuta gli azzurri, anche Conte poteva chiudere in 10

La prova dell’arbitro Peljto nel match della penultima giornata della Phase di Champions analizzata ai raggi X, il bosniaco ha ammonito 4 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Il 41enne Irfan Peljto, la scelta per Copenaghen-Napoli, è un arbitro internazionale dal 2015 e ha diretto la sua prima finale di una competizione UEFA per club in Chelsea-Betis di Conference League. Nella scorsa stagione ha arbitrato sette partite di Champions League – tra cui l’andata dei quarti di finale tra Arsenal e Real Madrid – e quattro di Europa League. Vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti di Peljto con il Napoli

Un sol precedente con gli azzurri: il successo esterno per 1-0 con l’Union Berlino nel 2023 in Champions.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Ibrišimbegović e Beljo con IV uomo Gigovic, il croato Bebek al Var e lo sloveno Jug all’Avar, l’arbitro ha ammonito Hojlund, Elyounoussi, Di Lorenzo, Clem, espulso Danelay.

Copenaghen-Napoli, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 35′ Copenaghen in 10 a causa di un brutto fallo di Delaney che entra con la gamba alta su Lobotka, per l’arbitro è ammonizione ma richiamato all’OFR dal Var Peljto estrae il rosso. Al 40′ graziato Hojlund che rischia grosso per uno spintone sull’ex cagliaritano Hatzidiakos: il Copenaghen chiede invano l’espulsione. La gara si innervosisce, al 42′ giallo per Elyounoussi per un intervento duro su Spinazzola.

Al 70′, invece, un fallo ingenuo di Buongiorno su Elyounoussi costa il rigore agli azzurri. Dal dischetto Milinkovic-Savic respinge il tiro di Larsson, che però si ritrova il pallone tra i piedi e a porta vuota segna l’-1-1. All’82’ ammonito Di Lorenzo per un fallo tattico sul nuovo entrato Claesson. Al 96′ ammonito Clem per un fallo su Lang. Dopo 6′ di recupero la gara finisce 1-1.