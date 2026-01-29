Coppa d’Africa, il caos in finale costa caro: multe da record per Senegal e Marocco, Hakimi tra gli squalificati

La Confederazione Africana ha omologato la vittoria dei Leoni del Teranga, ma ha comminato ammende per oltre un milione di dollari

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Senegal e Marocco pagheranno complessivamente più di un milione di dollari di multe per il caos creato nella finale della Coppa d’Africa 2025, vinta in maniera rocambolesca per 1-0 dai Leoni del Teranga a Rabat. Questa la decisione della Confederazione Africana che ha anche squalificato 5 tesserati: tra loro anche l’ex Inter Achraf Hakimi.

La folle finale di Coppa d’Africa

Oltre un milione di dollari in multe: tanto è costata la pazza finale della Coppa d’Africa 2025 che ha visto il Senegal imporsi per 1-0 sul Marocco ai supplementari dopo che i 90’ regolamentari si erano chiusi nel caos assoluto. Il Senegal, infatti, è stato sul punto di abbandonare la gara dopo il rigore concesso nei minuti di recupero ai padroni di casa del Marocco (e poi fallito da Brahim Diaz), episodio che ha scatenato anche scontri tra tifosi sugli spalti e un tentativo d’invasione di campo faticosamente contenuto dalle forze dell’ordine marocchine.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Omologata la vittoria del Senegal

Oggi, a 10 giorni dalla gara, la Confederazione Africana (Caf) ha in primis ufficializzato il successo dei Leoni del Teranga, respingendo la richiesta che era stata presentata dal Marocco di non procedere all’omologazione del risultato. E in secondo luogo ha reso note le sanzioni per i protagonisti della bagarre scoppiata in campo, comunicando squalifiche ai tesserati delle due nazionali e pesanti ammende alle rispettive federazioni.

Le squalifiche: fermato anche l’ex Inter Hakimi

Nel Senegal il c.t. Pape Thiaw, che al momento della concessione del rigore aveva invitato i suoi giocatori a lasciare il campo, è stato squalificato per 5 partite ufficiali Caf e multato per 100mila dollari. Con lui, sono stati sospesi per 2 partite i giocatori Cheikh Ndiaye e Ismaila Sarr, entrambi per comportamento antisportivo nei confronti dell’arbitro.

Ma anche il Marocco ha i suoi squalificati: Ismael Saibari, trequartista del Psv, dovrà scontare 3 giornate e pagare una multa di 100mila dollari; il capitano Achraf Hakimi, top player ex Inter e attualmente in forza al Psg, se l’è invece cavata con 2 giornate, una delle quali sospesa per un anno.

Multe per più di un milione di dollari

Le multe comminate a Thiaw e Saibari impallidiscono rispetto a quelle che la Caf ha comminato alle due federazioni nazionali. Il Senegal dovrà pagare la bellezza di 615mila dollari di multa per una lunga sfilza di imputazioni: tra queste, quella di aver arrecato discredito al gioco e di aver violato i principi di fair play del codice disciplinare Caf.

Il Marocco, invece, è stato punito con ammende per un ammontare totale di 315mila dollari: tra le violazioni della federazione che ha organizzato la Coppa d’Africa, il comportamento inappropriato dei raccattapalle – alcuni di loro hanno tentato di rubare i guanti del portiere senegalese Mendy – e l’invasione da parte dei giocatori dell’area per l’on-field-review del Var. Facendo due calcoli, il conto complessivo delle multe comminate a giocatori e federazioni arriva a 1,13 milioni di dollari.