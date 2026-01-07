Coppa d'Africa 2025, il torneo entra nel vivo con i quarti: Marocco e Nigeria favorite, il Mali vuole continuare a sognare

Il torneo africano entra nel vivo con i quarti di finale. Egitto-Costa d'Avorio è già una finale anticipata, Nigeria e Marocco sfide da brividi

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

La Coppa d’Africa alza il volume e, archiviata la fase degli ottavi, consegna al continente un quadro chiaro ma tutt’altro che scontato. Il torneo, ospitato dal Marocco, ha confermato una volta di più la sua natura imprevedibile, capace di alternare certezze consolidate a improvvisi scossoni emotivi. Alla luce di questo motivo gli ottavi hanno rappresentato il primo vero spartiacque della competizione: partite tese, spesso bloccate, decise da episodi, lampi individuali o da una tenuta mentale superiore nei momenti chiave. Le grandi potenze africane hanno risposto presente, ma non senza sudare, perché in Coppa d’Africa nessun risultato è mai scritto prima del fischio finale.

Senegal dominante, la favola Mali continua

Il Senegal ha imposto la sua forza fisica e la sua organizzazione, dimostrando di essere una squadra matura, costruita per arrivare fino in fondo. La squadra di Pape Thiaw ha gestito i ritmi, colpito quando necessario e dato la sensazione di avere sempre il controllo emotivo della partita. Prosegue, invece, a vele spiegate la favola Mali, che ha superato una Tunisia mai doma al termine di una sfida nervosa, giocata sul filo dell’equilibrio e risolta solo ai rigori. Una prova di carattere che racconta bene l’anima di questa Coppa d’Africa, dove il valore tecnico spesso si intreccia con la capacità di resistere alla pressione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Marocco e Nigeria favorite per la vittoria finale

Il Marocco, padrone di casa, ha rispettato le attese sfruttando il calore del pubblico e una struttura di gioco ormai collaudata. Non è stata una passeggiata, ma la vittoria ha ribadito le ambizioni di una Nazionale che sogna di alzare il trofeo davanti ai propri tifosi. La Nigeria ha invece mostrato il volto più spettacolare del torneo; mentre l’Egitto, infine, ha confermato la sua anima storica: sofferenza, esperienza e il solito Salah decisivo quando il pallone pesa di più. Gli ottavi, in sintesi, hanno fatto da filtro naturale: avanti chi ha testa, gamba e cuore.

Quarti di finale: otto regine a caccia del sogno

Il tabellone dei quarti di finale propone incroci di altissimo livello, degni delle fasi decisive di un Mondiale. Otto Nazionali, ognuna con una storia e un’identità ben definita, si giocano l’accesso alle semifinali in un contesto che non ammette errori. Il primo grande confronto è quello tra Senegal e Mali, un derby dell’Africa occidentale che promette intensità e duelli fisici. I Teranga Lions partono con i favori del pronostico, forti di una rosa profonda e di una mentalità vincente, ma il Mali ha già dimostrato di saper ribaltare ogni previsione grazie a compattezza e spirito di sacrificio. Altro quarto dal sapore speciale è Camerun-Marocco. Da una parte una delle Nazionali più titolate del continente, abituata a convivere con la pressione e a crescere con il passare dei minuti; dall’altra i padroni di casa, spinti da uno stadio che può diventare un’arma in più.

Un sabato speciale e imprevedibile

Il sabato regala uno dei duelli più attesi: Algeria-Nigeria. Due squadre ricche di talento, capaci di esprimere un calcio moderno e verticale. L’Algeria punta sull’organizzazione e sulla capacità di colpire con precisione chirurgica, mentre la Nigeria vive di accelerazioni improvvise grazie alle qualità di Lookman e Osimhen. Chiude il programma Egitto-Costa d’Avorio, una partita che profuma a tutti gli effetti di finale anticipata. Gli ivoriani, detentori del titolo, hanno una rosa completa e fisicamente dominante, ma l’Egitto sa come si sopravvive in queste serate: difesa compatta, gestione del tempo e la solita stella pronta a brillare quando serve.

Programma, atmosfera e fascino della Coppa d’Africa

I quarti di finale aprono ufficialmente la fase più affascinante della Coppa d’Africa, quella in cui ogni partita diventa una storia a sé, un racconto fatto di tensione, orgoglio nazionale e sogni collettivi. Il calendario entra nel vivo con sfide distribuite su due giorni, mentre all’orizzonte si intravedono le semifinali e la finale che assegnerà il titolo continentale. Questo il programma completo:

QUARTI DI FINALE

Mali-Senegal, domani 9 gennaio ore 17

Camerun-Marocco, domani 9 gennaio ore 20

Algeria-Nigeria, sabato 10 gennaio ore 17

Egitto-Costa d’Avorio, sabato 10 gennaio ore 20

SEMIFINALI

Mali-Senegal vs Egitto-Costa d’Avorio

Camerun-Marocco vs Algeria-Nigeria