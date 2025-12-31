Coppa d’Africa 2025, la Tanzania entra nella storia e conquista gli ottavi. Nigeria e Marocco dominanti

La Tanzania fa la storia e si qualifica da terza. Marocco e Nigeria rulli compressori della competizione. L'Egitto di Salah conquista un posto al sole

La Coppa d’Africa 2025 consegna al continente una favola destinata a restare negli annali: la Tanzania scrive la pagina più bella della propria storia calcistica e conquista, per la prima volta, l’accesso agli ottavi di finale. Un traguardo impensabile alla vigilia, diventato realtà grazie all’1-1 strappato alla Tunisia nell’ultima giornata del girone. Un punto pesantissimo, che vale oro e che proietta le Taifa Stars nella fase a eliminazione diretta, rompendo un digiuno che durava da 45 anni. Bene anche Nigeria, Senegal e Marocco che chiudono al primo posto dei rispettivi gironi.

Il pareggio che vale un’impresa

La sfida contro la Tunisia è intensa, tesa, giocata sul filo dell’equilibrio. I nordafricani, più esperti e abituati a questo palcoscenico, sbloccano il risultato poco prima dell’intervallo grazie a un calcio di rigore trasformato con freddezza dal solito Gharbi. Sembra l’inizio di un copione già scritto, ma la Tanzania rientra in campo con un’altra faccia e con un cuore enorme. Dopo appena tre minuti della ripresa arriva il gol che cambia tutto: una conclusione potente di Feisal Salum dalla distanza ristabilisce la parità e accende la speranza. Da lì in poi è battaglia pura. La Tunisia spinge, prova a sfruttare il maggiore tasso tecnico, ma la Tanzania resiste, soffre e non arretra di un centimetro. Al triplice fischio esplode la festa: quel pareggio basta per chiudere il girone al terzo posto e rientrare tra le migliori terze del torneo:lastoria è stata scritta.

Nigeria dominante, Uganda ko

Nell’altra partita del Girone C, la Nigeria conferma il proprio status imponendosi per 3-1 sull’Uganda. Le Super Eagles chiudono il girone a punteggio pieno, mostrando solidità, qualità e profondità di rosa. L’Uganda, invece, saluta la competizione con una sconfitta onorevole ma che non basta per evitare l’eliminazione. Convincente anche il percorso dei padroni di casa del Marocco che chiudono il gruppo A sul trono; l’Egitto di Salah, invece, si è qualificato davanti a tutti nel B grazie allo 0-0 sull’Angola. Positiva, fino a questo momento, l’avventura anche per Senegal, Costa d’Avorio e Algeria con quest’ultima trascinata alla fase ad eliminazione diretta grazie a un super Mahrez.

Le seconde classificate

Tra le seconde qualificate spicca la favola Mali che grazie a tre pareggi consecutivi contro Comore, Marocco e Zambia conquista la medaglia d’argento nel raggruppamento A. Il quotato Sudafrica chiude alle spalle dell’Egitto, fondamentale, infatti, la vittoria per 3-2 sullo Zimbabwe. Bene anche Tunisia e Congo già sicure di prendere parte al prossimo atto. Tutto, invece, sul filo del rasoio nei gironi E e F con Sudan e Burkina Faso che si giocheranno l’accesso diretto agli ottavi senza aspettare i ripescaggi delle terze classificate. Camerun e Costa d’Avorio sarà un autentico spareggio a distanza per il gradino più ambito, evitando così un percorso più complicato.

Occhi puntati sugli ottavi

Il tabellone degli ottavi prende forma: per Tanzania e Tunisia si prospettano sfide durissime contro avversarie di alto livello – la Tanzania affronterà i campioni di casa del Marocco, mentre la Tunisia se la vedrà con il Mali. La Nigeria, fresca di primato, attende invece una delle migliori terze degli altri gruppi. Queste le Nazionali già qualificate al prossimo turno: Marocco, Mali (girone A), Egitto, Sudafrica (girone B), Nigeria, Tunisia, Tanzania (girone C), Senegal, RD Congo, Benin (girone D, ordine da definire), Algeria, Burkina Faso, Sudan (girone E, l’ordine tra seconda e terza potrebbe cambiare), Camerun, Costa d’Avorio, Mozambico (girone F, ordine da definire).