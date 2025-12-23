Coppa d'Africa: Salah salva l'Egitto all'ultimo minuto, Sudafrica ok, dramma sfiorato per Daka dello Zambia

Esordio vincente per la squadra di Broos e per i Faraoni, che mandano ko rispettivamente l'Angola e lo Zimbabwe. Pari tra Mali e Zambia, spavento per l'attaccante del Leicester.

La Coppa d’Africa entra nel vivo dopo il successo del Marocco all’esordio contro le Isole Comore. La prima giornata della fase a gironi, nei gruppi A e B, si è chiusa con tre partite che hanno offerto gol ed emozioni. Mali e Zambia non sono andate oltre l’1-1, gara segnata anche dallo spavento per Daka, protagonista di un’esultanza acrobatica non propriamente riuscita. Successo del Sudafrica a Marrakech, che ha superato 2-1 l’Angola. L’Egitto, tra le principali candidate al titolo, ha sofferto contro lo Zimbabwe ma è riuscita a spuntarla nel finale grazie al solito Salah.

Mali spreca, Daka salva lo Zambia nel finale

Tra Mali e Zambia non si è andati oltre il pari, un risultato che sta stretto ai “Leoni del Mali”, a lungo padroni della sfida. La squadra di Saintfiet spreca, pagando a caro prezzo le occasioni fallite da Nene, Sinayoko e Sangaré, oltre al rigore sbagliato al 37′ da Bilal Touré, ex Atalanta. Nella ripresa il copione non cambia, con il Mali molto aggressivo e che meritatamente sblocca la partita con Lassine Sinayoko. Quando ormai la vittoria sembrava al sicuro, lo Zambia reagisce in pieno recupero e, al 92′, agguanta il pareggio con Patson Daka, a segno di testa. Momenti di apprensione per lo stesso attaccante di proprietà del Leicester, protagonista di un’esultanza acrobatica finita male, ma senza gravi conseguenze.

Daka, brivido dopo il gol per l’esultanza rischiosa

Patson Daka evita la prima sconfitta dello Zambia con un colpo di testa in pieno recupero, firmando l’1-1. Il suo guizzo finale si è però trasformato per qualche istante in un momento di forte apprensione. L’attaccante classe ’98, infatti, ha esultato con un salto mortale mal riuscito, ricadendo in modo scomposto e rischioso, soprattutto per il collo. Rimasto a terra per alcuni secondi, Daka ha poi rassicurato tutti rialzandosi senza conseguenze e tornando a festeggiare insieme ai compagni.

Sudafrica ed Egitto partono con il piede giusto

Sorride il Sudafrica, che apre il proprio percorso in Coppa d’Africa con il successo per 2-1 contro l’Angola di Nzola e Luvumbo. La squadra di Broos sblocca la sfida con Appollis, subisce la reazione angolana concretizzata dal pari di Show, ma nel finale trova la zampata decisiva di Foster. Tre punti importanti per partire con il piede giusto nel gruppo B.

Nello stesso girone, soffre maggiormente l’Egitto, costretto a rincorrere lo Zimbabwe dopo il gol di Prince Dube nel primo tempo. I Faraoni, nella ripresa, ristabiliscono l’equilibrio con Marmoush. Quando il pareggio sembrava ormai scritto, al 91′, ci pensa il solito Salah a firmare il 2-1, battendo Arubi e consegnando ai suoi una vittoria fondamentale.