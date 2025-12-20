Coppa d’Africa al via: i convocati di serie A, B, C e D, le stelle, i favoriti

Tutto pronto per l’inizio della Coppa D’Africa. Domani, domenica 21 alle 20 ora italiana, la sfida tra i padroni di casa del Marocco e Comore aprirà il torneo, che si concluderà con la finale del 18 gennaio 2026 nello Stadio Prince Moulay Abdellah di Rabat. Sicuramente la nazionale di Regragui è tra le assolute favorite per vincere il torneo: la rosa sulla carta è di altissimo livello, giocano in casa e vengono da risultati importanti nei grandi tornei, come la semifinale nel Mondiale del 2022 e la vittoria nella finale della Coppa Araba contro la Giordania. Occhio a non sottovalutare anche le altre nazionali e i ben 27 giocatori provenienti dal calcio italiano.
- Coppa d'Africa, chi arriva dall'Italia? C'è un giocatore dalla Serie D
- Da Hakimi a Salah: le stelle
- Le favorite per la Coppa d'Africa
Coppa d’Africa, chi arriva dall’Italia? C’è un giocatore dalla Serie D
Il calcio italiano sarà un grande protagonista della competizione continentale africana. 27 i giocatori che arrivano dal calcio italiano, dalla Serie A fino alla Serie D. Occhi puntati ovviamente su Ademola Lookman: con l’arrivo di Palladino sulla panchina dell’Atalanta sembra rinato, e la Nigeria si affida a lui per provare a tornare a vincere la competizione che manca dal 2013. La squadra italiana che perderà più giocatori per la Coppa d’Africa sarà il Lecce, con Banda, Gaspar e Coulibaly che hanno raggiunto i rispettivi ritiri di Zambia, Angola e Mali. Non mancano anche i rappresentanti delle serie minori: dalla Serie B ci saranno quattro giocatori, insieme a uno dalla Serie C e un altro addirittura dalla Serie D. Si tratta di Faisal Bangal, attaccante del Mestre che giocherà con il suo Mozambico nella Coppa d’Africa.
|Nome
|Nazionale
|Squadra (Campionato)
|Ademola Lookman
|Nigeria
|Atalanta (Serie A)
|Odilon Kossounou
|Costa d’Avorio
|Atalanta (Serie A)
|Joseph Liteta
|Zambia
|Cagliari (Serie A)
|Zito Luvumbo
|Angola
|Cagliari (Serie A)
|Assane Diao
|Senegal
|Como (Serie A)
|Jean Onana
|Camerun
|Genoa (Serie A)
|Rafik Belghali
|Algeria
|Hellas Verona (Serie A)
|Fisayo Dele-Bashiru
|Nigeria
|Lazio (Serie A)
|Boulaye Dia
|Senegal
|Lazio (Serie A)
|Lassana Coulibaly
|Mali
|Lecce (Serie A)
|Lameck Banda
|Zambia
|Lecce (Serie A)
|Kialonda Gaspar
|Angola
|Lecce (Serie A)
|Mbala Nzola
|Angola
|Pisa (Serie A)
|Ebenezer Akinsanmiro
|Nigeria
|Pisa (Serie A)
|Neil El Aynaoui
|Marocco
|Roma (Serie A)
|Evan N’Dicka
|Costa d’Avorio
|Roma (Serie A)
|Woyo Coulibaly
|Mali
|Sassuolo (Serie A)
|Adam Masina
|Marocco
|Torino (Serie A)
|Saul Coco
|Guinea Equatoriale
|Torino (Serie A)
|Rui Modesto
|Angola
|Udinese (Serie A)
|Vakoun Bayo
|Costa d’Avorio
|Udinese (Serie A)
|Anthony Oyono
|Gabon
|Frosinone (Serie B)
|Jérémy Oyono
|Gabon
|Frosinone (Serie B)
|Mehdi Dorval
|Algeria
|Bari (Serie B)
|Pedro Obiang
|Guinea Equatoriale
|Monza (Serie B)
|José Machin
|Guinea Equatoriale
|Vis Pesaro (Serie C)
|Faisal Bangal
|Mozambico
|Mestre (Serie D)
Da Hakimi a Salah: le stelle
Oltre ai giocatori “italiani” saranno tante le stelle del torneo. Su tutti Achraf Hakimi, fresco di vittoria del premio di miglior giocatore africano dell’anno. Il marocchino ha vinto tutto quello che c’era da vincere con il Psg e ora vuole guidare anche la nazionale. È reduce dal bruttissimo infortunio provocato da Luis Diaz nella partita di Champions contro il Bayern. Difficile riesca a recuperare a pieno per l’esordio contro le Comore, ma l’idea del ct è quello di reinserirlo gradualmente durante i gironi, per poi averlo pronto nella fase clou del torneo. Guai a sottovalutare anche Salah: viene da un periodo complicato dopo la discussione con Slot che ha fatto il giro del mondo e la sua esclusione dai convocati per la partita contro l’Inter. Nell’ultima sfida di Premier è tornato in campo fornendo subito un assist e facendo capire che è più in forma che mai.
Prima abbiamo parlato di Lookman, ma la Nigeria potrà contare anche su Victor Osimhen. L’attaccante del Galatasaray ha segnato 112 gol nelle prime 16 partite in stagione. Non giocherà più in uno dei top campionati europei, ma l’ex Napoli sta continuando a dimostrare che i gol non li perdi neanche cambiando Paese. Infine c’è Bryan Mbeumo. Nell’inizio altalenante del Manchester United, è stato tra i migliori, e tra i pochi acquisti dei Red Devils degli ultimi anni che sta portando un apporto vero. 7 gol e un assist in 17 partite, e il Camerun spera che possa essere nelle stesse condizioni anche per la Coppa d’Africa.
Le favorite per la Coppa d’Africa
Come abbiamo detto, il Marocco è la nazionale favorita in assoluto per vincere il torneo che manca dal 1976. Tutto sta nel vedere se riescono a reggere la pressione. La concorrenza non manca. C’è l’Egitto con l’attacco stellare guidato da Salah e Marmoush: è la nazionale che ha vinto più volte in assoluto la Coppa d’Africa (7), ma non la vince da 15 anni. Rimanendo in Nord Africa, attenzione anche all’Algeria guidata dall’ex Lazio Petkovic. Sempre pericolose anche Senegal e Nigeria. Difficile una riconferma dei campioni in carica della Costa d’Avorio, ma anche alla vigilia della scorsa edizione gli ivoriani non venivano mai accreditati tra le favorite, eppure…