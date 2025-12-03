Coppa d'Africa, da Lookman a Ndicka: ecco chi parte e per quanto tempo. La Fifa in soccorso dei club, è bufera

La Coppa d’Africa 2025 torna al centro delle tensioni tra club europei e federazioni africane. Il torneo, programmato dal 21 dicembre al 18 gennaio, comporta assenze pesanti per molte squadre. La Fifa ha deciso di rinviare la data di rilascio dei convocati dal 8 al 15 dicembre. Una scelta che favorisce i club ma che ha generato forte malcontento nella Caf. Ecco intanto quali “italiani” prenderanno parte alla manifestazione, da Lookman a Ndicka senza trascurare tutti gli altri.
Nuova bufera sulla Coppa d’Africa
La Fifa ha ceduto alle pressioni di club, Uefa e leghe nazionali rinviando il raduno pre-torneo al 15 dicembre. La settimana aggiuntiva permetterà alle squadre europee di schierare i propri giocatori nell’ultimo turno di coppe e in un’altra partita di campionato. Le federazioni africane, però, avevano già programmato ritiri, viaggi e alloggi a partire dall’8 dicembre.
La decisione è stata accolta come un duro colpo, riaccendendo lo scontro storico tra club e nazionali al quale siamo ben abituati con lo stage che tiene banco tra gli azzurri.
FIFA tra club e federazioni: la linea della mediazione
Pur posticipando la data, la Fifa invita club e nazionali a discutere caso per caso per trovare soluzioni condivise. L’organizzazione si è detta disponibile a mediare se dovessero sorgere controversie relative a calendario, competitività o ruolo del giocatore.
Il criterio applicato richiama quello utilizzato al Mondiale 2022, quando il periodo di rilascio era stato ridotto a sette giorni. Questa decisione evidenzia ancora una volta la complessità della convivenza tra esigenze sportive e diritti dei club.
Impatto sulla Serie A: chi parte e per quanto tempo
In Italia il rinvio cambia scenari importanti. La Roma potrà contare su Ndicka ed El Aynaoui nelle sfide contro Celtic e Como, mentre il Como potrebbe recuperare Assane Diao.
Guadagna tempo anche l’Atalanta, protagonista quest’oggi di una vittoria in Coppa Italia, che avrà Lookman e Kossonou nel match chiave di Champions contro il Chelsea e in campionato. Lecce e Udinese, infine, beneficiano del rinvio pur dovendo prepararsi a perdere numerosi giocatori nelle settimane successive.
La Coppa d’Africa scatterà il 21 dicembre in Marocco per poi concludersi il 18 gennaio 2026: i calciatori convocati rischiano di saltare dalle tre alle sette partite, se la loro nazionale dovesse approdare in semifinale o finale.