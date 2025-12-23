Coppa d'Africa, Var in tilt e rigore al negato al Benin: scoppia la bufera per il successo del Congo

Un episodio controverso segna l’esordio della RD Congo alla CAN 2025. La mancata revisione Var fa discutere e alimenta le proteste del Benin.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’esordio della Repubblica Democratica del Congo alla Coppa d’Africa 2025 è stato tutt’altro che tranquillo. La vittoria per 1-0 contro il Benin – firmata Theo Bongonda – è infatti finita al centro delle polemiche arbitrali. Un episodio chiave in area congolese ha acceso le proteste dei beninesi. A far discutere è stato soprattutto il malfunzionamento della Var nel momento decisivo.

La mano di Mbemba che fa infuriare il Benin

Dopo la bufera per le convocazioni con alcuni club che hanno trattenuto (o cercato di) i giocatori, in Coppa D’Africa è tempo anche della prima polemica arbitrale. L’azione incriminata arriva intorno all’ora di gioco, su calcio piazzato a favore del Benin. Chancel Mbemba salta in area e tocca il pallone con la mano, come mostrano chiaramente i replay. I giocatori del Benin reclamano immediatamente il calcio di rigore. Nonostante le immagini evidenti, l’arbitro sudafricano Abongile Tom lascia proseguire tra lo stupore generale.

Var in panne e lunga attesa in campo

Dopo l’episodio, i beninesi attendono l’intervento della Var che però non arriva. L’arbitro si consulta più volte con il quarto uomo e con un delegato della CAF. Secondo quanto riferito da beIN Sports, il direttore di gara comunica un malfunzionamento della tecnologia che ne impedisce la consultazione. Così il gioco riprende in un clima di forte tensione in campo e con un Benin comprensibilmente adirato.

Il successo della RD Congo e le nuove proteste

La tecnologia torna operativa solo circa un quarto d’ora più tardi, fuori tempo massimo per il Benin. Nel finale, al 78’, un nuovo contatto in area congolese scatena altre proteste, ancora ignorate. Nonostante diverse occasioni e dieci minuti di recupero, il Benin non trova il pareggio. La RD Congo vince e vola in testa al gruppo D, ma la polemica arbitrale resta apertissima. A determinare i 3 punti per La Celeste, un gol di Theo Bongonda, attaccante dello Spartak Mosca, in avvio.