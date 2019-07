Coppa d'Africa, Algeria e Senegal in finale

Senegal e Algeria si affronteranno venerdì 19 luglio nella finale di Coppa d'Africa: è questo il responso delle semifinali giocate domenica, due match decisi oltre il novantasimo minuto, seppur in modo diverso l'uno dall'altro.

Intensissima è stata la partita serale, in cui l'Algeria ha prevalso sulla Nigeria per 2-1: decisiva una splendida punizione di Riyad Mahrez al 95', che riporta i nordafricani in finale a 29 anni di distanza dall'ultima volta, quando sconfissero la stessa Nigeria davanti al pubblico di casa. L'altra rete algerina era arrivata al 40' grazie a un autogol di William Troost-Ekong, mentre il momentaneo pareggio nigeriano era arrivato su rigore segnato da Ighalo al 72'.

Nella semifinale giocata nel pomeriggio, invece, il Senegal ha sconfitto la Tunisia per 1-0 dopo i tempi supplementari: un'autorete di Dylan Bronn al 100' ha deciso la sfida a favore della nazionale senegalese. Nei novanta minuti regolamentari il match era terminato sull 0-0, con un rigore sbagliato per parte nell'ultimo quarto d'ora (Sassi per la Tunisia e Saivet per il Senegal). Per i Leoni della Teranga si tratta della seconda finale della loro storia, dopo quella persa nel 2002 contro il Camerun.

SPORTAL.IT | 14-07-2019 23:14