Coppa d'Africa, bene Algeria e Senegal

Altri verdetti in Coppa d'Africa. Nel gruppo C, l'Algeria supera la Tanzania per 3-0 (doppietta del "partenopeo" Ounas) e si qualifica da prima del girone. Agli ottavi anche il Senegal che regola il Kenya per 3-0 (due gol per Mané che sbaglia anche un rigore). Il Kenya chiude terzo e spera nel ripescaggio.

Nel gruppo D, il Marocco supera anche il Sudafrica (1-0) e conclude la fase a gironi da imbattuto. Sorride anche la Costa d'Avorio di Kessié che rifila un secco 4-1 alla Nambia, conquistando il secondo posto nel girone e il conseguente pass per la fase ad eliminazione diretta (terzo il Sudafrica che dovrà aspettare i risultati degli altri gironi per sapere se andrà avanti o meno nel torneo).

SPORTAL.IT | 02-07-2019 07:17