Coppa d'Africa, Egitto e Madagascar da prime

Primi verdetti in Coppa d'Africa. L'Egitto, padrone di casa, si sbarazza anche dell'Uganda (2-0) e conquista il primo posto del gruppo A (tre vittorie su tre gare disputate). In gol anche la stella del Liverpool Salah. Uganda battuto ma comunque agli ottavi di finale da seconda del girone. Terza la RD del Congo che spera nel ripescaggio. Fuori lo Zimbabwe (battuto 4-0 proprio dai congolesi).

Nel girone B, il Madagascar, all'esordio assoluto in Coppa d'Africa, batte la Nigeria (2-0) e vince il gruppo, proprio davanti alle Super Aquile. Terza la Guinea che supera, sempre per 2-0, il Burundi (ultimo a zero punti).

SPORTAL.IT | 01-07-2019 07:14