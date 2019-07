Coppa d'Africa, Koulibaly orgoglioso ma triste

Venerdì 19 luglio, il Senegal proverà a conquistare la prima Coppa d'Africa della propria storia (ha perso una finale nel 2002). Per alzare il trofeo, dovrà sbarazzarsi dell'Algeria, squadra in missione, trascinata dal talento di Mahrez.

La squadra di Cissé giocherà l'ultimo atto del torneo senza Koulibaly. L'asso del Napoli, diffidato, è stato ammonito e sarà squalificato: "Finale è una gioia per un popolo intero ma sarà doloroso non giocarla", il suo commento via social network.

