Coppa d'Africa, Madagascar e Algeria ai quarti

La Coppa d'Africa regala ancora sorprese. Il Madagascar, all'esordio in una fase finale, riesce a superare, ai rigori, la RD del Congo (2-2 il risultato al termine dei supplementari) e conquista un posto nei quarti di finale della manifestazione.

Sorride anche l'Algeria che si sbarazza, con un secco 3-0 (in rete anche Ounas, in forza al Napoli), della Guinea, incamerando la quarta vittoria consecutiva. Le volpi del deserto non hanno ancora subito neppure un gol.

SPORTAL.IT | 08-07-2019 07:09