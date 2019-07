Coppa d'Africa, Senegal e Nigeria in semifinale

Proseguono le emozioni in Coppa d'Africa. Il Senegal della stella del Napoli Koulibaly si qualifica per le semifinali, superando il Benin per 1-0 (decide una rete di Gueye al 69' con il Benin in 10 dall'82' (espulso Verdon).

Sorride anche la Nigeria che ha la meglio nel match con il Sudafrica. Finisce 2-1, con rete decisiva, all'89', di Troost-Ekong (difensore dell'Udinese). Oggi le ultime due partite valide per i quarti di finale, ossia Costa d'Avorio-Algeria e Madagascar-Tunisia.

SPORTAL.IT | 11-07-2019 07:26