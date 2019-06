Coppa D'Africa, sorridono Senegal e Algeria

La 32a edizione della Coppa d'Africa è in corso di svolgimento in Egitto (la finale è in programma il prossimo 19 luglio). Buon esordio del Senegal. Senza l'asso Mané, i senegalesi guidati da Koulibaly si sono imposti sulla Tanzania per 2-0. In rete Keita Balde, l'ultimo anno all'Inter, e Diatta.

Buona la prima anche per l'Algeria che si sbarazza, con un secco 2-0, del Kenya. Le Volpi del Deserto sono andate in rete con Bounedjah (su rigore) e con Mahrez, capitano dell'Algeria e stella del Manchester City di Guardiola.

SPORTAL.IT | 24-06-2019 08:13