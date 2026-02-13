Coppa Davis, tra Griekspoor e De Jong volano stracci dopo il flop con l’India: bufera nella squadra olandese

La sconfitta a sorpresa contro l'India nel primo turno di qualificazione della Coppa Davis ha scatenato una vera e propria bufera all'interno della squadra dei Paesi Bassi, con Griekspoor e De Jong che si sono attaccati duramente

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

La Coppa Davis è forse una delle competizioni più imprevedibili nel tennis, una di quelle dove il ranking assume un’importanza quasi relativa, come ha dimostrato la sorprendente eliminazione dei Paesi Bassi (che nelle ultime edizione ha sempre centrato l’accesso alle fasi finali della competizione) per mano della poco quotata India in occasione del primo turno di qualificazione andato in scena tra il 7 e l’8 febbraio.

Un’eliminazione dalla quale è nata una feroce polemica tra due dei protagonisti della squadra oranje, ovvero Tallon Griekspoor (che non aveva risposto alla qualificazione questa volta) e Jesper de Jong, tra i responsabili della debacle vista la sconfitta contro un giocatore in classifica occupa una posizione attorno alla n°500. Insomma, non certo un avversario irresistibile per lui che invece è n°86.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La sconfitta dei Paesi Bassi contro l’India

La sorpresa dello scorso weekend tennistico è stata certamente l’approdo dell’India al secondo turno di qualificazione della Coppa Davis a scapito dei ben più quotati Paesi Bassi. Una sconfitta arrivata all’ultimo match, ma che ha visto gli oranje sempre all’inseguimento tranne dopo il primo incontro vinto da Guy den Ouden contro Nagal. Protagonista assolto del trionfo è stato a sorpresa l’attuale n°459 ATP Dhakshineswar Suersh, che ha battuto Den Ouden (n°169) e, soprattutto, il n°86 De Jong, unico top-100 della sfida.

Griekspoor minaccia l’addio alla Nazionale

Una sconfitta che ha fatto infuriare Griekspoor, tra i trascinatori degli oranje nelle ultime edizione, ma che – come molti top player (o semi tali) – ha deciso di evitarsi la trasferta per il primo turno di qualificazione. La cocente sconfitta contro l’India ha infatti portato Tallon a scagliarsi contro la squadra e a minacciare addirittura l’addio alla Nazionale: “Non c’è alcun piano nella Nazionale olandese, loro dicono che i migliori giocatori hanno un ruolo specifico ed importante, ma io che ruolo ho? Sogno di vincere la Davis, ma deve essere fatta in maniera professionale altrimenti io non tornerò più”.

De Jong attacca Griekspoor, che replica a tono

L’attacco di Griekspoor però non è andato giù a De Jong, che lo ha attaccato duramente, facendo intuire come tra i due il rapporto ormai sia tutt’altro che rosa e fiori per usare un eufemismo: “Non si dovrebbe denigrare il proprio Paese. È irrispettoso. In ogni caso, non parlo con Tallon. Se qualcuno tratta i propri compagni di squadra in questo modo, non ho bisogno di abbracciarlo”.

Poco dopo ecco che arriva la replica a tono di Griekspoor, che infierisce su De Jong ricordandogli come se i Paesi Bassi siano stati già eliminati dalla Coppa Davis la responsabilità sia anche sua: “Dice che denigro il Paese, il che è un po’ sfacciato da parte di qualcuno che ha perso contro il numero 500 del mondo. Se osa parlare così forte dopo la sua prestazione dello scorso fine settimana, dovrebbe prima guardarsi allo specchio”. Una pagina drammatica e triste per una squadra che era stata tra le rivelazioni delle ultime edizioni e che raramente (se non mai) in passato era stata così competitiva.