Coppa Davis, Berrettini certezza azzurra: Matteo vince alla Donnarumma, si commuove e scatena la bolgia a Bologna

Berrettini apre la Coppa Davis dell'Italia con una bella vittoria in due set su Rodionov, confermandosi una certezza quando veste la maglia azzurra e facendo esplodere di gioia la SuperTennis Arena

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Anche senza Lorenzo Musetti e Jannik Sinner la partenza dell’Italia nelle Final 8 di Coppa Davis è stata delle migliori, con Matteo Berrettini che si conferma certezza azzurra battendo in due set Juri Rodionov al termine di un match che ha subito una lunga interruzione per problemi tecnici che avrebbe potuto destabilizzare il romano, che invece dopo un breve passaggio a vuoto a regalato alla squadra di Filippo Volandri il primo punto, facendo esplodere di gioia una SuperTennis Arena tutta in piedi per The Hammer.

Coppa Davis a intermittenza Berrettini meno

Le prime due giornate di Coppa Davis sono state segnate da più interruzioni. Ieri quella dovuta a uno spettatore che si è lamentato – anche a ragione – in maniera molto plateale che dalla sua postazione il match non era visibile ritardando l’inizio di Belgio-Francia, oggi invece quella dovuta a un problema tecnico di luci che ha obbligato a sospendere per oltre 15’ l’incontro tra Rodionov e Berrettini a inizio secondo set.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un’interruzione che avrebbe potuto destabilizzare Matteo, che avanti di un parziale infatti accusa un breve passaggio a vuoto finendo col trovarsi sotto di un break nel secondo. Il black-out del tennista romano dura però appena due game e sul 5-3 in favore dell’austriaco trova il contro break che riapre il secondo set poi chiuso da Berrettini con un tie-break praticamente perfetto.

Il punto alla Donnarumma di Matteo

A regalare il successo a Berrettini è stato anche un punto conquistato grazie a un riflesso incredibile. Avanti 5-4 con due servizi in favore nel tie-break, il romano si è trovato in una posizione di difficoltà a rete, con Rodionov che ha avuto tutto il tempo per preparare un potente passante scagliato sul corpo di Matteo, che con una vera e propria parata è riuscito a salvarsi conquistando il punto. Un riflesso talmente spettacolare che ha portato il telecronista di Supertennis Lorenzo Fares a scomodare un paragone con il portiere della Nazionale Gianluigi Donnarumma.

Il boato del pubblico per Berrettini e il supporto per Cobolli

Al termine dell’incontro Berrettini ha concesso la consueta intervista a bordo campo. Intervista che però per iniziare ha dovuto attendere che si concludesse la standing ovation riservata dal pubblico della SuperTennis Arena di Bologna, diventata letteralmente una bolgia. Un calore che ha ovviamente emozionato Matteo, apparso un po’ commosso al momento di parlare, anche per la felicità derivata da questa vittoria in maglia azzurra in Coppa Davis dopo un anno a dir poco complicato: “C’è poco da dire se non che mi siete mancati da morire. È questo il motivo per cui gioco a tennis, per questo pubblico, queste emozioni, per giocare la Davis, quindi grazie, grazie. Quando ero sotto nel secondo set pensavo che non sto giocando solo per me ma per tutta la squadra e i tifosi, che non si deve mai mollare, è il bello della Davis, di questa competizione. Adesso c’è ancora, speriamo solo, una partita da fare, quindi fatevi sentire per Flavio, abbiamo bisogno del vostro supporto, daje”.