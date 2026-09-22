Coppa Davis, l’Italia evita lo spauracchio Canada: prima sfida con la Corea del Sud. Volandri fa chiarezza su Sinner

Il sorteggio della Final Eight di Coppa Davis da una mano agli azzurri che trovano la Corea del Sud al primo turno poi il pericolo Canada, la Spagna debutta con l’Austria

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

L’Italia dopo tre successi consecutivi va a caccia del poker. Il tennis azzurro continua a essere un punto di riferimento a livello mondiale sia tra gli uomini che tra le donne. La squadra di Tathiana Garbin debutterà giovedì nelle Finali della Billie Jean King Cup, gli uomini invece difenderanno il titolo conquistato nelle ultime tre stagioni e ancora una volta con la possibilità di farlo in casa, a Bologna. Ancora incertezza sulla squadra che Volandri potrà schierare soprattutto per quanto riguarda la presenza di Jannik Sinner.

L’Italia trova subito la Corea del Sud

La prima sfida per l’Italia sembra abbordabile per gli azzurri che nei quarti di finale trovano la Corea del Sud. La formazione asiatica è la grande sorpresa di questa edizione della Coppa Davis. L’Italia ha l’opportunità di una prima sfida che sulla carta sembra essere assolutamente alla portata. La formazione coreana arriva all’evento dopo la vittoria ai danni dell’India con il tennista di punta Kwon Son-woo che guida un team formato anche da Chung Hyeon, Nam Ji-sung e Park Ui-sung. Gli azzurri evitano il pericolo Canada che potranno incrociare in semifinale.

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Gli altri accoppiamenti dei quarti di finale della Coppa Davis vedono la sfida tra Canada e Repubblica Ceca che si trovano nello stesso lato del tabellone degli azzurri, mentre nella parte bassa ci sarà la sfida tra Spagna e Austria e quella Germania e Gran Bretagna.

Binaghi: “Non si può vincere sempre”

A commentare il sorteggio anche il presidente della Fitp, Angelo Binaghi: “Ho visto sorridere il capitano, quindi mi ha tirato su di morale. Delle quattro penso che la più temibile fosse il Canada, ma alla fine parliamo delle prime otto nazioni al mondo. E’ un primo turno che ci fa ben sperare, speriamo di arrivare in semifinale e quindi che i nostri atleti possano essere visti su Rai 1. L’importante è che siamo tutti consapevoli che siamo stati abituati troppo bene, non si può vincere sempre soprattutto in uno sport come il nostro”.

La rivelazione di Volandri

Le condizioni di Sinner continuano a tenere in ansia i tifosi dell’azzurro. Negli ultimi giorni l’ultimo allarme arriva dalle parole di Pescosolido che ha rivelato che l’altoatesino potrebbe tornare in campo direttamente a Vienna saltando il tour asiatico dopo aver rinunciato a quello nordamericano. Sulle sue condizioni, a margine del sorteggio di Coppa Davis interviene anche il capitano azzurro Simone Volandri: “Jannik si sta allenando da una decina di giorni, aumentando i carichi a cui si sta sottoponendo. Dalle notizie che ho, sto sta allenando e si sta allenando bene. Credo che già al rientro potrà essere competitivo come ha dimostrando anche dopo la stop per la vicenda clostebol, andando oltre le sue aspettative”. Ma sulla partecipazione alle Finals di Davis nessuna indicazione: “Io con i ragazzi comincio a parlare da agosto-settembre in poi. Ora per Jannik la priorità è tornare al 100% poi si faranno tutti i discorsi del caso”.