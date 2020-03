Coppa Davis, l'Italia avanza alle finali

L'Italia si aggiudica per 4-0 la sfida (giocata a porte chiuse) contro la Corea del Sud sulla terra rossa a Cagliari, e conquista così l'accesso alla fase finale di Coppa Davis, che si giocherà a novembre in Spagna, a Madrid.

Dopo le vittorie nei match singoli da parte di Fabio Fognini e Gianluca Mager rispettivamente su Duckhee Lee e Ji Sung Nam, lo stesso Fognini ha conquistato, in coppia con Simone Bolelli, il punto decisivo battendo nel doppio la coppia coreana composta Nam e Min Kyu Son per 6-3, 6-1. Ininfluente ma comunque vinta dagli Azzurri anche la partita successiva, in cui Mager ha sconfitto 6-0, 6-1 Yunseong Chung.

"Sulla carta eravamo piu' forti rispetto ai coreani ma gli incontri vanno giocati e soprattutto vanno vinti – ha dichiarato Bolelli a SuperTennis, a conclusione del doppio -. Grazie ai successi dei miei compagni nella prima giornata siamo potuti scendere in campo sul 2-0 in nostro favore, ma le condizioni non erano semplici: c'era tanto vento, ma abbiamo disputato una buona prova. Abbiamo sbagliato poco, raccogliendo tanti punti al servizio e rimanendo solidi per tutto il match, così da portare a casa il punto, quello che era la cosa più importante".

SPORTAL.IT | 07-03-2020 15:26