20-11-2021 19:33

Il capitano non giocatore dell’Italia di Coppa Davis Filippo Volandri ha scelto il secondo singolarista delle fasi finali al posto di Matteo Berrettini infortunato e accanto a Jannik. La scelta è caduta su Lorenzo Sonego, che giocherà in casa in tutto e per tutto, dato che il girone si giocherà al Pala Alpitour di Torino, la sua città natale.

OMNISPORT