Davis, la figuraccia di Moutet: il colpo a effetto è un flop. Il Belgio vince e ringrazia. Caos sugli spalti a Bologna

La prima giornata di gare a Bologna per la Coppa Davis regala subito sorprese: la Francia viene eliminata dal Belgio con Moutet che finisce nella bufera. Protesta di uno spettatore prima del match

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una prima giornata all’insegna delle sorprese a Bologna per le Final Eight di Coppa Davis. Il primo risultato è senza dubbio inatteso con il Belgio che supera la Francia nel primo tie in programma. Collignon e Bergs hanno la meglio di Moutet e Rinderknech e ora aspettano in semifinale la vincente tra Italia e Austria.

Il Belgio firma la sorpresa: eliminata la Francia

Primo giorno di gare a Bologna per la Coppa Davis e prima sorpresa. Il Belgio infatti pesca il jolly riuscendo a eliminare la Francia grazie alle due vittorie in singolare. Prima la splendida rimonta di Collignon ai danni di Moutet, poi un match super di Zizou Bergs che ha battuto in due set Rinderknech (6-3, 7-6) che il capitano francese ha preferito a Mpetschi-Perricard, che forse sarebbe stato più adatto date le condizioni del campo di Bologna. E ora il Belgio aspetta la vincente del match tra Italia e Austria in semifinale.

L’errore di Moutet

Corentin Moutet è uno dei giocatori che offre più intrattenimento nel circuito. Il francese ha avuto un 2025 di alto livello che lo ha portato nelle zone alte della classifica ATP pur senza rinunciare ai suoi colpi da circo. Nel corso del match contro Collignon, nonostante l’importanza della posta in palio per lui e per la Francia, ha provato un colpo che sembra diventato il suo marchio di fabbrica. Su una palla comoda a rete, invece di andare con un comodo smash, lascia che la pallina si abbassi e prova un tweener. In altre circostanze il colpo gli era riuscito, stavolta si ferma in rete. Il tentativo avviene nel secondo set (dopo aver vinto il primo 6-2) sul punteggio di 5-6 (15 pari) e in quello stesso game subisce il break, perde il set e poi al terzo perderà anche la partita.

Il suo tentativo di fare spettacolo in un momento così delicato è piaciuto pochissimo ai tifosi francesi. In un match in cui rappresentava la sua nazione, il colpo da circo è stato visto come una mancanza di rispetto nei confronti della squadra che poi è stata anche eliminata.

Le proteste del pubblico

A Bologna non sono mancate le sorprese e a quanto pare neanche le proteste. Prima del match tra Francia e Belgio alcuni tifosi presenti alla SuperTennis Arena, hanno infatti fatto sentire la propria voce per quanto stava avvenendo. In un video che è diventato virale sui social, si vede un tifoso italiano che chiede che il match non venga disputato perché dalle tribune è praticamente impossibile vedere il campo a causa delle telecamere: “Dovete sospendere la partita urla, dovete togliere le telecamere. Abbiamo pagato tanti soldi e non riusciamo a vedere niente”.