Coppa Davis, Musetti verso un clamoroso no all’Italia come Sinner: Sonego chiama Volandri, Darderi l’alternativa

Stando a Sky Sport, dopo quello di Sinner potrebbe arrivare anche il forfait di Musetti in Coppa Davis per colpa delle ATP Finals, con l'Italia che a Bologna si ritroverebbe enormemente ridimensionata

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Rischia di essere un’Italia estremamente ridimensionata quella che a Bologna andrà a caccia della terza insalatiera consecutiva. Stando a quanto riportato da Sky Sport, dopo la rinuncia di Jannik Sinner potrebbe infatti arrivare anche quella di Lorenzo Musetti, che fisicamente inizia ad accusare il fitto calendario al quale si è sottoposto per provare a strappare il pass per le Nitto ATP Finals, dove è ancora in corso per un posto tra i migliori quattro.

Musetti verso il no alla Coppa Davis come Sinner

L’Italia potrebbe presentarsi alle Finals di Coppa Davis senza i propri due migliori giocatori. Tutta colpa delle altre Finals, quelle ATP, che hanno obbligato Musetti a un tour de force nelle ultime settimane per raggiungere la qualificazione al torneo dei maestri, dove si è presentato già stanco e in condizioni fisiche non ottimali, ma nonostante ciò potrebbe ancora staccare il pass per le semifinali in caso di sorprendente successo contro Carlos Alcaraz. Stando a Sky Sport Lorenzo potrebbe decidere di rinunciare a difendere i colori dell’Italia a Bologna proprio per recuperare e far riposare il proprio fisico che già si trova in condizioni non ottimali.

Le alternative di Volandri

Senza Sinner e Musetti le certezze di capitan Filippo Volandri risiedono in Flavio Cobolli (che diventerebbe il n°1 della squadra), Matteo Berrettini (che anche se non ha ancora pienamente convinto in Davis tira fuori sempre la sua miglior versione) e nel doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori che sta impressionando alle ATP Finals.

Quasi certamente Volandri deciderà eventualmente di sostituire Lorenzo con il suo omonimo Sonego, presente in questi giorni a Torino oltre che per seguire il torneo dei maestri anche per tenersi allenato proprio in caso di una chiamata per Bologna. L’alternativa potrebbe essere Luciano Darderi, che, per quanto sia il n°26 al mondo e il quarto miglior giocatore azzurro in classifica davanti proprio a Sonny (n°39), sul cemento indoor non ha certamente lo stesso feeling del torinese, nonostante i progressi mostrati sulle superfici veloci in stagione.

Sonego carico per la Coppa Davis

Proprio pochi giorni fa in un’intervista alla Gazzetta dello Sport Sonego aveva in un certo senso chiamato proprio Volandri ribadendo la propria disponibilità per la Coppa Davis: “Sto cercando di allenarmi per tenermi pronto nel caso squillasse il telefono. Sto bene, arrivo da una serie di partite molto positiva, quindi l’obiettivo è solo farmi trovare pronto se dovessi servire in Nazionale. Sto qui, lavoro sodo e poi vedremo cosa deciderà il capitano per la settimana prossima“.