Coppa Davis, paura durante Italia-Spagna: poi scintille e vaffa tra Cobolli e Munar, Ferrer costretto a intervenire

Interruzione forzata della finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna per un malore accusato da una spettatrice poi accompagnata fuori dallo stadio. Durante la pausa qualche scintilla tra Cobolli e Munar

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Attimi di paura alla SuperTennis Arena di Bologna durante il secondo singolare della finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna, con Flavio Cobolli e Jaume Munar che sono stati costretti a interrompere la loro sfida a causa di un malore sugli spalti, poi fortunatamente rivelatosi non essere grave, con la spettatrice che è stata accompagnata fuori dallo stadio per sicurezza. Durante la pausa anche qualche attimo di tensione tra i due giocatori.

Italia-Spagna interrotta, cos’è successo

Per qualche istante il clima di festa mista a tensione che si respirava sugli spalti della SuperTennis Arena di Bologna per la finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna ha lasciato spazio alla preoccupazione. Il secondo singolare della sfida tra le due squadre è stato infatti interrotto durante il secondo game del secondo set – tra l’altro con Munar che si apprestava ad affrontare una palla break di Cobolli che strapperà la battuta allo spagnolo qualche punto più tardi – per la richiesta dell’intervento dei medici per un malore sugli spalti.

Malore per una spettatrice, che però sembrerebbe non essere grave

Una situazione che purtroppo nell’ultimo periodo ci siamo abituati a vivere in Italia dopo tutti i casi verificatisi a Torino in occasione delle Nitto ATP Finals. Fortunatamente questa volta sembrerebbe non essere stato nulla di grave il malore – apparentemente dovuto al caldo – accusato dalla spettatrice, prontamente visitata dai sanitari e poi trasportata fuori dall’arena.

Scintille tra Cobolli e Munar

L’interruzione non è però stata apprezzata da Munar, che dopo la decisione dell’arbitro si è lamentato con essa per il momento in cui è arrivato lo stop, ovvero proprio mentre lo spagnolo si apprestava ad affrontare una palla break, come la spettatrice avesse atteso il momento giusto per sentirsi male. Una polemica che Cobolli sembrerebbe non aver apprezzato, come lascia intuire la sua reazione rabbiosa nei confronti di Jaume, a cui sembrerebbe aver rivolto anche un vaffa nel momento in cui si sono incrociati.

Qualche game più tardi i due hanno avuto un nuovo battibecco, con Munar che si è lamentato con Flavio per una mancata scusa per un nastro, colpito però in un punto poi vinto dallo spagnolo. Una polemica non apprezzata dal capitano David Ferrer, che con sguardo duro ha richiamato il proprio giocatore intimandogli di pensare solamente al campo e poi si è scusato con l’amico e collega Filippo Volandri, per una bella immagine di sportività che ha bilanciato le polemiche precedenti.