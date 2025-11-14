Coppa Davis, Sonego al posto di Musetti: a Torino le prime prove con Berrettini. Cobolli chiama l’Italia a Bologna

L'Italia, finalmente con la formazione ufficiale di Volandri, ha iniziato ufficialmente la preparazione in vista delle final eight, con Sonego e Berrettini che si sono allenati insieme a Torino e Cobolli già a Bologna

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Dopo l’ufficialità del forfait di Lorenzo Musetti in seguito all’eliminazione dalle ATP Finals, oggi è arrivato l’annuncio della squadra che a Bologna andrà a caccia della terza insalatiera, con Lorenzo Sonego che prende il posto dell’omonimo toscano e si aggiunge ai doppisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori e a Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, con cui ha già svolto un allenamento a Torino.

Sonego al posto di Musetti

A cinque giorni dall’esordio a Bologna contro l’Austria per le final eight di Coppa Davis l’Italia ha ufficializzato la sua squadra. Oltre a Jannik Sinner non ci sarà nemmeno Musetti, che dopo la sconfitta contro Carlos Alcaraz ha ufficializzato la sua decisione di non prendervi parte anche per stare vicino alla compagna Veronica Confalonieri che dovrebbe dare luce al loro secondo figlio proprio la prossima settimana. Come ci si aspettava a prendere il suo posto sarà l’omonimo Sonego, che in questi giorni si è allenato a Torino proprio per farsi trovare pronto in caso di chiamata all’ultimo da parte di capitan Filippo Volandri.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sonego-Berrettini, prime prove di Davis a Torino

Tra gli allenamenti che lo hanno visto protagonista anche una sessione con l’amico Berrettini, con cui ha scambiato per due ore nella mattinata di venerdì 14 novembre. Una sessione iniziata con una simpatica partita a calcio-tennis e proseguita con degli scambi focalizzati sulle due diagonali alzando mano a mano i giri del motore fino a una partitella di qualche intenso game.

Le parole di Volandri

A confermare la squadra che difenderà il titolo a Bologna ci ha pensato lo stesso Volandri, che anche senza Sinner e Musetti ha rilanciato le ambizioni di titolo degli azzurri: “La nostra squadra rimane forte e importante, con grande consapevolezza. Sarà composta da Cobolli, Berrettini, Sonego, Bolelli e Vavassori. Siamo pronti a battagliare, per rimanere in alto e continuare a far bene. Siamo molto carichi e non vediamo l’ora di cominciare”.

Volandri ha poi parlato di Berrettini, che dopo un anno complicato per via dell’infortunio che l’ha tenuto fuori per metà stagione punta a rilanciarsi in Coppa Davis: “Bisogna sempre fare un passo alla volta. Ogni squadra in Davis non va mai sottovalutata, le classifiche non contano. Non vediamo l’ora di iniziare. Per Matteo la Davis vuol dire tantissimo, l’ha sempre dimostrato. Come per molti giocatori è una competizione che dà un boost in più. Dimostreremo a tutti di meritarci questa maglia azzurra”.

Cobolli chiama i tifosi azzurri a Bologna

A Bologna intanto è già arrivato quello che ora è il numero 1 della squadra, ovvero Cobolli, che dopo una prima intensa sessione di allenamento ha mandato un messaggio ai tifosi italiani: “Ciao ragazzi, sono arrivato a Bologna e mi sono appena allenato. Vi aspetto numerosi per farci il tifo e contiamo su di voi. Forza Italia!”.