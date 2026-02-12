Sudafrica 1974, la Coppa Davis che venne vinta senza essersi giocata: cosa è successo e perché c'entra l'Apartheid

Per colpa dell'Apartheid, l'edizione di quell'anno non vide mai due nazionali affrontarsi in finale, ma una si portò lo stesso a casa la coppa

Il tennis è uno sport tipicamente individuale. Gli atleti si sfidano uno contro uno, giocando sul piano della tenuta mentale e fisica. A eccezione degli scontri in doppio, raramente ci si può affidare a dei compagni di squadra, come accade invece nel calcio o nel basket. L’unica altra evenienza è la Coppa Davis. Nata nel 1900 su iniziativa di alcuni studenti di Harvard, ha visto scontrarsi le migliori nazionali del mondo.

Per decenni, tra la metà degli anni 30 e i primissimi anni 70 è stata un affare tra Stati Uniti e Australia. Almeno fino all’eliminazione del Challenge Round. Ma ci fu un’edizione particolare, su cui gravava il peso dell’Apartheid. Un’edizione che visse numerosi sconvolgimenti, sia in campo, sia fuori. Un’edizione che ha formalmente un vincitore ma che, ufficialmente, non venne mai disputata: Sudafrica 1974.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo una breve pubblicità, nel video trovate tutta la storia della finale di Coppa Davis che fu vinta senza essersi mai giocata.