Coppa Davis, sorteggio fortunato per l’Italia: ai quarti c’è l’Austria. Sinner-Alcaraz solo in finale come negli slam

L'Italia esordirà alle Finals di Coppa Davis contro la sorpresa Austria, mentre in semifinale potrebbe affrontare la Francia. Sorteggio ostico per la Spagna di Alcaraz, subito contro la Repubblica Ceca

Sorteggio fortunato per l’Italia, che affronterà la sorpresa Austria nei quarti di finale in quello che sarà il debutto assoluto nella Coppa Davis 2025 per la squadra capitanata da Filippo Volandri. Facendo strada gli azzurri potrebbero incontrare l’altra sorpresa di queste Final 8, ovvero il Belgio, o – più probabilmente – la Francia, certamente la squadra più temibile nel lato di tabellone dell’Italia. Per un’eventuale sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz bisognerà invece attendere la finale, come siamo abituati nei tornei ATP o dello slam, ma la Spagna dovrà superare l’ostacolo Repubblica Ceca, capace già di sorprendere gli USA nelle qualificazioni.

Il tabellone dell’Italia

La strada verso il terzo titolo consecutivo in Coppa Davis parte in discesa per l’Italia. Gli azzurri, inseriti nella parte alta del tabellone, sono stati infatti favoriti da un sorteggio che è difficile non definire fortunato. La squadra capitanata da Volandri esordirà infatti contro l’Austria, certamente una delle meno attrezzate per la vittoria finale. Così come il Belgio, che però per affrontare l’Italia dovrebbe compiere un altro miracolo come quello fatto nelle qualificazioni contro l’Australia battendo la Francia, unica vera squadra temibile nel nostro lato di tabellone con vari giocatori che potrebbero impensierire gli azzurri.

Alla scoperta dell’Austria di Coppa Davis

L’Austria è approdata tra le otto migliori nazioni di Coppa Davis grazie alla vittoria per 3-2 sull’Ungheria nelle qualificazioni. La squadra con cui si presenterà alle Finals non dovrebbe differire da quella convocata per la sfida contro i magiari, con il capitano Jurgen Melzer che con ogni probabilità punterà ancora sui singolaristi Filip Misolic (n°92 ATP), Sebastian Ofner (n°140) e Jurij Rodionov (n°157) e sui doppisti Lucas Miedler (n°28 nella classifica di doppio) e Alexander Erler (n°41), nessuno dei quali sembra in grado di poter impensierire i nostri giocatori o le nostre coppie.

