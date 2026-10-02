Coppa del Mondo, a Baku doppio podio per Razzetti. Dal Governo 4,4 milioni per il caro energia nelle piscine: Barelli ringrazia

Primi podi per l'Italia nella tappa di Coppa del Mondo di Baku: arrivano da Alberto Razzetti, secondo nei 200 misti e terzo nei 200 farfalla. Il russo Kornev eguaglia il record dei 100 stile libero

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

L’Aquatic Palace di Baku regala le prime gioie ai colori italiani. E non può essere un caso se a portare a casa qualche dividendo è Alberto Razzetti: il ligure ottiene due podi nella gare della seconda giornata della prima tappa di Coppa del Mondo, aprendo il gas nei 200 misti (preceduto di soli 7 centesimi dall’americano Luke Barr) e poi ripetendosi anche nei 200 farfalla, che ha chiuso alle spalle del cinese Chen Juner (in questo caso però a oltre due secondi di ritardo) e del giapponese So Ogata. Due podi comunque rilevanti che smuovono il medagliere “virtuale” italiano (il regolamento prevede la somma dei tre migliori piazzamenti in tutte le specialità delle tre tappe, al fine poi di redigere la classifica finale).

Razzetti bene, ma il protagonista di giornata è Kornev

Razzetti è uno dei tre italiani presenti a Baku: Lorenzo Mora e Ludovico Blu Art Viberti. Per quest’ultimi due finora non sono arrivati risultati eclatanti: Mora ha chiuso in 15esima posizione la finale dei 50 dorso, quella che ha visto il russo Egor Kornev stabilire un il nuovo record della competizione in vasca corta con 22”33 (terza prestazione all time). Kornev che poi s’è ripetuto però nei 100 stile, dove ha stampato il primato del mondo ex aequo con Kyle Chalmers (44”84), ribadendo il suo status di grande tra i grandi (e il ritorno dei russi potrebbe diventare un fattore ad alto livello).

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Viberti non è ancora sceso in acqua e lo farà nella giornata conclusiva, con la Coppa del Mondo che chiudere la prima delle tre tappe del tour nella zona euroasiatica: la settimana prossima si gareggerà a Tashkent, in Uzbekistan, poi in quella successiva ad Astana, in Kazakhstan.

Nelle altre gare, da segnalare un netto successo di Marrit Steenbergen nei 100 dorso femminili con un crono decisamente rilevante (55”17), mentre la 13nne cinese Yu Yiting ha vinto i 400 misti femminili in 4’27”95, ribadendo una volta di più di poter diventare una delle nuotatrici di punta già a partire dai giochi di LA28.

Barelli chiede aiuto al Governo per il caro energia

Tornando alle cose di casa Italia, la FIN ha emesso un comunicato nel quale ha spiegato come il presidente federale Paolo Barelli abbia incontrato nelle scorse ore il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e il Ministro per lo Sport Andrea Abodi, sensibilizzando il tema del caro energia che rischia di mettere a serio repentaglio l’attività nelle piscine italiane nel corso dei mesi a venire.

Il grido d’allarme s’è levato direttamente dalle società che gestiscono gli impianti natatori e ha portato allo stanziamento di ulteriori 4,4 milioni di euro di fondi destinati alle piscine, che vanno a sommarsi ai 5 milioni già messi in cantiere per la sicurezza, e attesi entro la fine dell’anno. “Queste risorse rappresentano ossigeno puro per garantire la tenuta gestionale delle strutture e assicurare continuità di attività”, ha spiegato Barelli, che ha ringraziato il Governo per il sostegno e la comprensione delle criticità correnti.