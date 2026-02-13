Mondiali, la storia della Coppa del Mondo: com'è nato il torneo per Nazionali più importante di tutti

La Champions League è il massimo evento per club, il punto più alto che una squadra professionistica (in questo caso europea) possa raggiungere. Ma guardando alle Nazionali? Dal 1930 a oggi, ogni quattro anni, le migliori selezioni di giocatori di tutto il mondo si sfidano per eleggere la più forte nella Coppa del Mondo. Ma com’è nata questa competizione?
Prima ancora che il calcio diventasse uno sport professionistico riconosciuto in tutto il mondo, alle Olimpiadi veniva visto unicamente come attività dilettantesca e come tale veniva trattato. Ci vollero quasi 60 anni, dalla prima partita giocata tra due Nazionali, prima di avere il Campionato del Mondo come lo concepiamo oggi.
Dopo una breve pubblicità, nel video trovate tutta la storia di com’è nata la Coppa del Mondo di calcio.