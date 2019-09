Coppa del Mondo, l'Italia batte la Namibia

Comincia con il piede giusto l'avventura dell'Italia alla Coppa del Mondo di rugby. In quel di Osaka, gli Azzurri si sono imposti sulla Namibia con il punteggio finale di 47 a 22. Giovedì prossimo la seconda gara, contro il Canada.

Avvio in salita per la Nazionale (7-0 Namibia) ma, con il passare dei minuti, il maggior tasso tecnico degli Azzurri fa la differenza. All'intervallo, +14 per la squadra di O-Shea che nella ripresa controlla senza problemi (sette mete totali per gli Azzurri).

