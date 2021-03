Coppa di Francia, per Icardi gol e infortunio

Il Paris Saint Germain ha battuto per 3-0 il Lille, guadagnandosi l’accesso per i quarti di finale di Coppa di Francia. Mauro Icardi ha sbloccato il risultato al 9′, poi è stato costretto ad uscire per infortunio al 39′: il suo sostituto, Kylian Mbappé, ha chiuso i conti realizzando al 41′ su calcio di rigore il 2-0 e triplicando nella ripresa, al 93′.

Il portiere del Psg Keylor Navas ha parato al 78′ un calcio di rigore a Yazici, che avrebbe potuto riaprire il match.

OMNISPORT | 17-03-2021 20:02