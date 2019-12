Coppa Europa ad Obereggen: cancellato lo slalom

Dopo 64 atleti Obereggen si è dovuta arrendere. Il tradizionale slalom di Coppa Europa è stato interrotto e cancellato per la prima volta dal 2000. Le temperature miti degli ultimi tre giorni più la pioggia, la nebbia ed il vento di ieri sono stati troppo per la pista Maierl.

"La pista è peggiorata e non potevamo rischiare che gli atleti si infortunassero. Purtroppo è andata così, il meteo non ha premiato il nostro lavoro degli ultimi giorni", dice Eduard "Edi" Pichler, direttore di gara e capo organizzativo, deluso ma comprensivo della decisione. Al momento dell’interruzione era in testa il croato Istok Rodes, detentore del titolo.

SPORTAL.IT | 18-12-2019 12:23