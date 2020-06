Coppa Italia 2019-20, dove vedere Juve-Milan in tv e streaming

La prima partita del post-lockdown da coronavirus è Juventus-Milan di Coppa Italia. La partita è la semifinale di ritorno della coppa Italia 2019-20. All’andata il punteggio fu 1-1 con un finale pieno di polemiche: le espulsioni dei milanisti e poi il rigore a tempo scaduto segnato da Ronaldo fecero alzare un gran polverone. Si profila un match estremamente equilibrato e c’è grandissima curiosità per vedere in campo le formazioni dopo un periodo così lungo di inattività. Chi passa il turno se la vedrà, nella finale di Roma con la vincente della sfida tra Napoli e Inter (andata 1-0 per i partenopei).

Probabili formazioni di Juve-Milan di Coppa Italia

A livello di formazioni sia Sarri sia Pioli devono fare i conti con infermerie e giudice sportivo. Nella Juve sicuramente assente il mai troppo amato ex Higuain, Sarri sembra essere intenzionato a riproporre una difesa a 4 con Cuadrado esterno destro e Bonucci-DeLigt coppia centrale; in mediana rispolvera Khedira e Matuidi insieme Bentancur e in avanti oltre a Ronaldo anche Dybala e Douglas Costa. In porta come sempre in Coppa Italia tocca a Buffon. Invece il Milan è condizionato dalla sicura assenza di Ibrahimovic (squalifica e infortunio) oltre che da quelle di Hernandez e Castillejo. Difesa a 4 quindi con Kjaer ad affiancare Romagnoli e Conti-Calabria sugli esterni; centrocampo folto in cui troveranno posto Paquetà e Bonaventura e in attacco Rebic unico probabile terminale in vista di un match fatto di ripartenze.

Arbitro di Juve-Milan è il signor Orsato di Schio.

Dove vedere Juve-Milan di Coppa Italia in tv e streaming

Come tutte le partite di Coppa Italia anche la semifinale Juve-Milan è trasmessa in chiaro dalla Rai. La partita si gioca all’Allianz Stadium di Torino venerdì 12 giugno con inizio alle ore 21 ed è trasmessa in diretta tv da Raiuno. Sarà possibile vederla anche in streaming ovviamente ricorrendo a raiplay.

Attenzione ai nuovi regolamenti. In via eccezionale, per effetto delle nuove disposizioni straordinarie in tema di contagio da coronavirus, le partite della Coppa Italia non prevedono i tempi supplementari: in caso di pareggio per 1-1 al termine dei 90 minuti regolari, le squadre andranno direttamente ai rigori.

VIRGILIO SPORT | 11-06-2020 18:30