Coppa Italia 2019-20, dove vedere Napoli-Inter in tv e streaming

La seconda partita del post-lockdown da coronavirus è Napoli-Inter di Coppa Italia. La partita è la semifinale di ritorno della coppa Italia 2019-20. All’andata il punteggio fu 0-1 per i partenopei: a decidere il match fu un bellissimo gol di Fabian Ruiz. Sicuramente la partita del San Paolo sarà equilibratissima anche perché sia i nerazzurri di Conte sia gli azzurri di Gattuso hanno nella Coppa Italia uno dei principali obiettivi stagionali.

Probabili formazioni di Napoli-Inter di Coppa Italia

Il Napoli di Gattuso dovrebbe avere Ospina in porta: difesa a 4 con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce e la coppia centrale formata da Koulibaly e Maksimovic, data la sicura indisponibilità di Manolas; a centrocampo con Demme in cabina di regia dovrebbero giostrare Fabian Ruiz, match winner dell’andata e Zielinski, anche se Allan potrebbe essere una valida alternativa; in attacco con Insigne e Mertens dovrebbe partire Callejon, ma non è escluso l’utilizzo dell’ex Politano.

Per quanto riguarda l’Inter invece Conte dovrebbe orientarsi a una classica difesa a 3 con DeVrij insieme a Bastoni e Skriniar, viste le condizioni non ottimali di Godin; sugli esterni c’è il grosso dubbio di D’Ambrosio, quindi fiducia a Young e Candreva, mentre in mediana il terzetto dovrebbe essere formato da Brozovic e Barella alle spalle di Eriksen; in attacco ovviamente il tecnico salentino punta tutto sulla coppia d’oro Lautaro Martinez-Lukaku.

Dove vedere Napoli-Inter di Coppa Italia in tv e streaming

Come tutte le partite di Coppa Italia anche la semifinale Napoli-Inter è trasmessa in chiaro dalla Rai. La partita si gioca al San Paolo di Napoli sabato 13 giugno con inizio alle ore 21 ed è trasmessa in diretta tv da Raiuno. Sarà possibile vederla anche in streaming ovviamente ricorrendo a raiplay.

Attenzione ai nuovi regolamenti. In via eccezionale, per effetto delle nuove disposizioni straordinarie in tema di contagio da coronavirus, le partite della Coppa Italia non prevedono i tempi supplementari: nel caso la partita terminasse 0-1 per l’Inter al termine dei 90 minuti regolari, le squadre andranno direttamente ai rigori. Per tutte le altre combinazione di punteggio, il passaggio del turno sarà calcolato con il classico conteggio dei gol segnati in trasferta.

VIRGILIO SPORT | 12-06-2020 18:30