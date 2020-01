Coppa Italia 2020, dove vedere le partite dei quarti in tv

La Coppa Italia 2020 entra definitivamente nel vivo. Quasi tutte le big del campionato hanno superato indenni le (scarse) insidie degli ottavi e si presentano in campo per cercare l’approdo alle semifinali. Unica squadra top a subire l’onta dell’eliminazione l’Atalanta che, sconfitta a Firenze, ha abbandonato anzitempo la competizione nella quale l’anno scorso era riuscita ad arrivare addirittura alla finalissima. Il programma dei quarti prevede il solito spezzatino con le quattro partite spalmate su quattro giorni diversi: calendario che ovviamente ha generato malumori. C’è grandissima attesa per il match tra il Napoli, vera grande delusione di questa prima metà di stagione, che in coppa deve cercare riscatto proprio contro la Lazio detentrice della Coppa e squadra più in forma della Serie A. A seguire un gustosissimo Juve-Roma, rivincita della partita di campionato disputata solo pochi giorni fa e che ha visto prevalere i bianconeri con un bel po’ di polemiche e brividi nel finale. Poi ancora Milan-Torino, ossia la sfida tra due squadre in cerca di se stesse e per concludere Inter-Fiorentina, con i nerazzurri di Conte concentratissimi in quello che è uno dei grandi obiettivi stagionali e i viola in ripresa dopo l’avvicendamento Montella-Iachini in panchina.

Dove vedere le partite della Coppa Italia in tv e streaming

La Coppa Italia 2019-20 è trasmessa interamente in chiaro dalla Rai con una copertura totale. Le partite degli ottavi di finale sono state calendarizzate, non a caso, in orari differenti proprio per consentire la trasmissione sulle emittenti pubbliche. Qui di seguito l’elenco delle partite degli ottavi di finale e il canale Rai su cui è trasmessa. Alla stessa ora è possibile seguire le partite in streaming sugli appositi canali Rai.

Martedì 21 gennaio

Napoli-Lazio – ore 20.45 RAI1

Mercoledì 22 gennaio

Juventus-Roma – ore 20.45 RAI1

Martedì 28 gennaio

Milan-Torino – ore 20.45 RAI1

Mercoledì 29 gennaio

Inter-Fiorentina – ore 20.45 RAI1

