Coppa Italia, dopo la Lazio fuori pure il Lecce: disastro Geubbels, passa il Palermo. Show di Adzic col Sassuolo

Serata da dimenticare per il Lecce, che cade in casa del Palermo di Inzaghi e saluta subito la Coppa Italia. In giornata, passano il turno Sassuolo, Cremonese e Pisa che eliminano Cesena, Samp ed Empoli

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Dopo l’impresa del Mantova a Roma contro la Lazio, il Palermo elimina il Lecce al Barbera e approda ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, dove sfiderà proprio i lombardi di Francesco Modesto. Nelle altre gare di giornata, il Pisa fa suo il derby toscano contro l’Empoli, il Sassuolo strapazza il Cesena e la Cremo regola la Samp.

Lecce eliminato al Barbera

Serata da dimenticare per il Lecce, che cade 2-0 contro il Palermo nella prima gara ufficiale di stagione. Così, dopo l’incredibile eliminazione della Lazio per mano del Mantova, un’altra squadra di Serie A saluta anzitempo la Coppa Italia. Al Barbera, la squadra di Di Francesco crea molto, ma non riesce a concretizzare. I rosanero di Filippo Inzaghi che perdono in avvio Joronen, ringraziano e, dopo la rete del nuovo acquisto Vavassori al 14’, chiudono il match a un passo dal riposo con il solito Pohjampalo. Nella ripresa Geubbels si divora l’incredibile e certifica la serata no dei pugliesi.

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Il Sassuolo cala il tris

L’altra squadra di A impegnata oggi, il Sassuolo, soffre il giusto e solo a inizio ripresa contro il Cesena. La gara era, però, già indirizzata, con i neroverdi di Alberto Aquilani bravi a siglare due reti nei primi 45’. Il vantaggio arriva al 13’ con una bella azione avvolgente che libera Volpato al tiro in area. Il raddoppio è una perla in inserimento dell’ex Juve Adzic, bravo a sfruttare il velo prezioso di Bowie e a insaccare sotto il sette. Nel secondo tempo, dopo un quarto d’ora di folate del Cavalluccio, gli emiliani chiudono i giochi con il tris firmato dal neo subentrato Lipani. Nel prossimo turno, c’è il Frosinone.

Fulignati eroe di giornata: la Cremonese fa fuori la Samp

La terza gara di giornata vede la Cremonese piegare 2-0 la Sampdoria. I grigiorossi sbandano in avvio, ma trovano il vantaggio al 23’ con Stuckler, perfetto in inserimento. Nella seconda frazione, i blucerchiati hanno dal dischetto l’occasione per il pareggio. Dagli undici metri va Salvatore Esposito, ma Fulignati si distende alla perfezione sulla sua sinistra e mantiene il vantaggio. Nel recupero. Fulignati si supera ancora su Tutino prima del gol in contropiede di Berti, che si prende tutto il campo e certifica il passaggio del turno della Cremo di Giampaolo, attesa dal Parma al prossimo turno.

Il Pisa si regala la Fiorentina

Nel pomeriggio, la sfida tutta toscana tra Empoli e Pisa premia i ragazzi di Paolo Bianco, che dopo l’1-1 al 90’ si prendono i sedicesimi ai calci di rigore, regalandosi il secondo derby toscano consecutivo contro la Fiorentina. L’equilibrio iniziale regge (anche grazie alle parate di Semper) fino al 44’, quando Tommaso Marras porta avanti i nerazzurri mettendo in porta un perfetto contropiede. Nella ripresa, tocca a Saporiti firmare l’1-1 con il destro chirurgico sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Ai rigori, il Pisa è perfetto. Semper chiude la porta a Magnino, Saporiti spara alto e condanna l’Empoli.