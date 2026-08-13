Dai confronti più affascinanti al palinsesto televisivo che accompagnerà il turno che vedrà entrare in gioco tutte le squadre di Serie B e gran parte delle formazioni di A

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Archiviate le prime quattro gare della nuova edizione, per la Coppa Italia Frecciarossa è tempo di aprire il sipario sui trentaduesimi di finale, che vedranno entrare in gioco tante squadre di Serie B e soprattutto le formazioni del massimo campionato, ad eccezione delle prime otto classificate della passata stagione (già qualificate agli ottavi del torneo). Eliminate nel turno precedente Union Brescia, Vicenza, Ravenna e Potenza. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Italia 1 e Canale 20 (esclusiva Mediaset): scopri come e dove seguirle live anche in streaming da venerdì 14 a lunedì 17 agosto. Qui di seguito il programma completo.

Si parte con Parma-Catania, chiude Fiorentina-Benevento

I trentaduesimi si aprono con la sfida del “Tardini” tra Parma e Catania, per poi lasciare spazio a Cagliari-Arezzo. Riflettori puntati sulla squadra allenata da Fabio Pisacane, sempre alle prese con il caso Sebastiano Esposito. In serata, invece, occhi su Monza-Avellino, con Alessandro Nesta pronto a tornare allo “U-Power Stadium” davanti ai suoi ex tifosi. Esordio ufficiale sulla panchina biancoverde per il difensore campione del mondo. Alle 21:15, invece, al “Franchi” si affrontano la nuova Fiorentina di Fabio Grosso e il Benevento di Antonio Floro Flores, neopromosso in Serie B.

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Ecco date, orari e palinsesto tv delle prime gare dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia:

Parma-Catania Venerdì 14 agosto ore 18 Canale 20 Cagliari-Arezzo Venerdì 14 agosto ore 18:30 Italia 1 Monza-Avellino Venerdì 14 agosto ore 20:45 Canale 20 Fiorentina-Benevento Venerdì 14 agosto ore 21:15 Italia 1

Le partite a Ferragosto: Torino-Carrarese in serata

Sabato di Ferragosto che si apre con Catanzaro-Sudtirol alle ore 18, pochi minuti prima di Udinese-Padova, con una sfida che coinvolgerà due tifoserie del Triveneto. In laguna, invece, il Venezia di Giovanni Stroppa se la vedrà con il Modena di Galloppa, mentre il Torino ospiterà la Carrarese allo “Stadio Olimpico Grande Torino”. Fischio d’inizio fissato per le ore 21:15.

Qui di seguito il programma completo di sabato:

Catanzaro-Sudtirol Sabato 15 agosto ore 18 Canale 20 Udinese-Padova Sabato 15 agosto ore 18:30 Italia 1 Venezia-Modena Sabato 15 agosto ore 20:45 Canale 20 Torino-Carrarese Sabato 15 agosto ore 21:15 Italia 1

Le gare della domenica: riflettori puntati su Lazio-Mantova

Domenica dedicata a confronti affascinanti come Genoa-Ascoli e Lazio-Mantova, senza dimenticare Frosinone-Juve Stabia alle 18 e Verona-Entella alle 20:45. De Rossi non farà sconti al Picchio, neopromosso in cadetteria dopo la straordinaria cavalcata playoff. L’Hellas, dal canto suo, ritroverà i suoi tifosi al “Bentegodi”, con la consapevolezza di dover dimenticare subito l’amara retrocessione dello scorso anno.

Ecco date e orari delle partite di oggi, domenica 16 agosto:

Frosinone-Juve Stabia Domenica 16 agosto ore 18 Canale 20 Genoa-Ascoli Domenica 16 agosto ore 18:30 Italia 1 Hellas Verona-Virtus Entella Domenica 16 agosto ore 20:45 Canale 20 Lazio-Mantova Domenica 16 agosto ore 21:15 Italia 1

Le partite di lunedì: Sampdoria e Palermo si prendono la scena

Il programma dei trentaduesimi di finale si chiude lunedì con altre quattro partite molto importanti: da Pisa-Empoli al derby emiliano-romagnolo tra Sassuolo e Cesena, mentre la Sampdoria farà visita alla Cremonese sul neutro di Bolzano, a causa dell’attuale indisponibilità dello “Zini” di Cremona. Cresce l’attesa a Palermo, dove la formazione di Filippo Inzaghi apre contro il Lecce una stagione che dovrà vedere i rosanero protagonisti. L’obiettivo dichiarato è la promozione in A e lo testimoniano gli ultimi colpi di mercato. Strefezza su tutti.

Qui di seguito il programma completo delle gare del lunedì: