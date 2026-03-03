Coppa Italia, le partite di oggi: dove vedere Como-Inter in tv e in streaming, programma e orari

Si entra nel vivo del torneo con le semifinali d'andata: appuntamento al Sinigaglia e all'Olimpico. Il programma e tutte le info su dove seguire le sfide in diretta

Archiviata la 27esima giornata di Serie A, il focus si sposta ora sull’andata delle semifinali della Coppa Italia 2025-26. Le due gare sono in programma tra martedì 3 e mercoledì 4 marzo, entrambe con fischio d’inizio fissato per le 21. Al Sinigaglia andrà in scena una sfida particolarmente intrigante, quella tra il Como di Fabregas e l’Inter guidata da Chivu. Il programma proseguirà poi all’Olimpico, dove la Lazio se la vedrà con l’Atalanta. Di seguito tutte le informazioni utili per seguire le semifinali in diretta tv e streaming.

Coppa Italia, il programma delle semifinali: orari e palinsesto tv

Le semifinali della Coppa Italia Frecciarossa andranno in onda in diretta e in chiaro sui canali Mediaset. Il via è fissato per questa sera alle 21, quando al Sinigaglia scenderanno in campo Como e Inter, con la sfida trasmessa su Canale 5. Domani, sempre alle 21, sarà la volta della Lazio, impegnata all’Olimpico contro l’Atalanta: il match sarà proposto su Italia 1.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le gare saranno disponibili anche in streaming gratuito su Mediaset Infinity, accessibile tramite app o sito ufficiale, sia da pc che da smartphone e tablet, senza alcun abbonamento richiesto. Per chi vuole restare aggiornato minuto per minuto, non mancheranno contenuti e aggiornamenti in tempo reale sui profili social ufficiali delle squadre coinvolte.

Como-Inter martedì 3 marzo ore 21 Canale 5/Mediaset Infinity Lazio-Atalanta mercoledì 4 marzo ore 21 Italia 1/Mediaset Infinity

La partita di oggi, martedì 3 marzo

Sfida tutta da seguire quella tra Como e Inter. Per i nerazzurri, l’impegno di Coppa Italia arriva al termine di un vero e proprio tour de force tra Serie A e Champions League. La squadra di Chivu ha già messo alle spalle la delusione per l’eliminazione nella massima competizione europea, reagendo immediatamente in campionato con l’ottava vittoria consecutiva, risultato che ha consolidato il primo posto a quota 67 punti, con un margine di +10 sul Milan. L’Inter si presenterà dunque al Sinigaglia con l’obiettivo di dare continuità al proprio percorso anche in Coppa, mettendo anima e corpo per proseguire la corsa verso la finale. Di fronte, però, ci sarà un Como in grande condizione, attualmente quinto in Serie A e protagonista di un ottimo cammino nel torneo e con nessuna intenzione di fermarsi proprio ora.

La partita di domani, mercoledì 4 marzo

Si passa poi all’Olimpico, dove Lazio e Atalanta tornano a incrociarsi in Coppa Italia, a poche settimane di distanza dal confronto del 14 febbraio in Serie A. I biancocelesti arrivano alla semifinale dopo il successo ai rigori contro il Bologna e cercano nella Coppa un’occasione per rialzare la testa, considerati gli ultimi risultati poco brillanti in campionato: due sconfitte, una proprio contro l’Atalanta, e un pareggio nelle ultime tre uscite. I nerazzurri, invece, si presentano forti della straordinaria impresa in Champions, con la rimonta sul Dortmund che è valsa la qualificazione agli ottavi. L’entusiasmo europeo è stato seguito però da un passo falso nell’ultimo turno di Serie A contro il Sassuolo, un ko che rende questa semifinale d’andata un’occasione preziosa di riscatto.

Clicca qui per leggere tutte le news sulla Coppa Italia